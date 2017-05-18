防堵登革熱擴散 高雄校園推容器減量
據疾病管制署資料顯示截至17日，全國登革熱通報確診共81例，除高雄市前鎮區出現今年首例登革熱本土確定病例，其餘均為境外移入個案；為防堵疫情擴散，嘉義縣衛生局今(18)日在大林國小大禮堂舉行「106年度國中小校園容器減量啟動儀式暨研習活動」，盼透過本次活動，讓嘉義縣民總動員，以落實登革熱防治工作。
目前氣侯不穩定，各地都有降雨情形，環境中容易產生積水容器，讓病媒蚊快速滋生，衛生局呼籲民眾應加緊腳步，主動檢視環境，清除戶內、外積水容器，才是防治登革熱最根本的方法。同時也提醒即將計劃前往登革熱流行疫情國家的民眾，務必作好防蚊措施，旅遊返國如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知近期旅遊活動史，即時運用NS1快篩試劑檢驗，可儘早發現及早介入防疫措施，共同防堵登革熱疫情。
(中時)
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