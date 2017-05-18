無蜜月期 法新政府信心水準創20年最低
最近一項民調顯示，法國民眾對總統馬克宏（Emmanuel Macron）與總理菲利浦(Edouard Philippe)的初就職公眾信心水準創下20年來最低。
路透報導說，這項由著名民調公司Elabe Poll所做的調查顯示，約45%的受訪者相信中間路線的馬克宏總統有能力解決法國所面臨的問題，而有36%受訪者對新任命的保守派總理菲利浦的能力有足夠的信心。
該民調分析，這個歷史數字看來民眾沒有給法國新政府任何施政緩衝期。曾經擔任經濟部長的馬克宏在選舉前曾公開表示，他不期待和法國民眾之間會有蜜月期。
報導說，雖然5月7日的總統大選馬克宏以66:34的懸殊比數大勝極右派候選人勒龐(Marine Le Pen)，但他顯然還未能讓民眾相信他有能力處理法國的經濟與社會問題。
相較於新任總統馬克宏，左翼的前任總統賀蘭德(Francois Hollande)在2012年就任時的民眾信心水準是58%，2007年5月就任的保守派前總統薩科齊(Nicolas Sarkozy)是59%，2002年的席哈克(Jacques Chirac)連任總統時為53%、1995年首任時為61%。
而總理一職，在新就任時的民眾信心水準從1995年以來，大致都在50%到59%之間。
報導說，這次的調查受訪樣本為999人，調查日期是5月16~17日。調查的結果與另一家哈里斯互動民調公司在投票日所做的調查結果相符，當時自稱投給馬克宏的選民有59%表示，投給馬克宏主要目的是阻止極右派的勒龐當選。
(中時電子報)
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