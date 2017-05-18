希拉蕊也說讚的珍奶？ 茶商攀關係判賠300萬

2016年美國總統大選期間，希拉蕊曾至美商功夫茶公司紐約分店品嘗珍珠奶茶，大讚珍珠超有嚼勁；台灣「手作功夫茶」紅茗公司業務副理在受訪時稱「大家有相當的淵源性」，且在臉書PO文稱「我們登上國際版面了」，美商公司不滿憤而提告。智財法院判紅茗需賠償300萬。

法官認定，紅銘公司「有相當淵源性」的說詞，是刻意攀附的模糊說法，讓人誤會希拉蕊曾經消費相關產品。兩者都是茶飲業，認定違反公平交易法，判處紅茗須賠償300萬元，且須將判決書登報澄清。

(中時)