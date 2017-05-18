法總統馬克宏任命勒麥爾出任經濟部長

鄭勝得

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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）任命共和黨的勒麥爾（Bruno Le Maire）出任經濟部長，這是繼2天前任命共和黨籍的勒哈佛（Le Havre）市長菲力普（Edouard Philippe）為總理後，再次將內閣重要職位指派給右翼共和黨。

(工商)