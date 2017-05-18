前FBI局長穆勒任特別顧問 調查通俄案

美國司法部任命前聯邦調查局長穆勒（Robert Mueller）擔任特別顧問，負責調查俄羅斯是否介入去年的美國總統大選。副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）表示，此任命是出自於公共利益考量，並承諾穆勒將獲得一切適當資源。

中央社報導，美國總統川普今天猛烈抨擊，針對他競選團隊是否與俄羅斯共謀以使2016年美國大選選情有利於他的調查行動，是美國有史以來「最大的政治迫害」。

川普並推文指控，前總統歐巴馬及他去年的競選對手希拉蕊都曾有某種「非法行為」。「雖然希拉蕊競選團隊和歐巴馬政府都有非法行為，但從無特別檢察官進行調查。」

(工商)