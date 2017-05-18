雲林縣議會拒絕李全教條款入法 聲請釋憲
105年3月立法院三讀修正通過《地方制度法》，正副議長選舉必須記名投票，雲林縣議會今天上午審議「雲林縣議會組織自治條例」第六條、第二十九條修正案，國民黨團總召李明哲抨擊此修正案侮辱人格，要求大法官會議解釋。
雲林縣議會去年十月定期會已擱置本修正案，李明哲要求聲請釋憲，但雲林縣議會法制室不予理會，本會期又悄悄送出來審議，令李明哲大為光火。
李明哲表示，基層選舉採秘密投票，為何民意機關選舉要記名？此一修正案就是鼓勵公開亮票，如果民意表率可以公開亮票，基層選舉又有何不可？如何令人信服憲法。
李明哲強調，如果此一修正案是中央說了算，為何需要地方制定自治條例？聲請大法官會議是為捍衛自己投票的人格，縣議會法制室若不聲請釋憲，下屆正副議長選舉結果無效，雲林縣議會後果自負。
最後主席裁示本修正案退回，責成法制室一周內正式行文大法官會議。
本修正案緣起是台南市議會前議長李全教賄選事件，立法院今年5月27日三讀通過地方制度法第四十四及四十六條條文修正案，直轄市、縣、市議會正副議長及鄉、鎮、市代表會正副主席選舉，由秘密投票改採記名投票，俗稱李全教條款。
(中時)
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