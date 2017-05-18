川普上任百日 遭逮捕無證移民暴增1／3

美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）周三指出，在美國總統川普上任百日期間，執法人員逮捕無證移民的人數較去年同期暴增逾3分之1，而其中未有犯罪記錄的比率從去年同期的14％攀升至26％。

(工商)