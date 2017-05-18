臉書誤導併購資訊 歐盟重罰1.1億歐元

歐盟執委會周四表示，由於社群媒體臉書（Facebook）於2014年收購即時通訊軟體WhatsApp時提供不正確或誤導的資訊，因此決定重罰臉書1.1億歐元（1.23億美元），不過這並不會影響到2者的合併案。

(工商)