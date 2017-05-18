樂視近期或將大裁員 樂視體育裁500人

騰訊科技報導，近日頻傳的樂視大裁員行動將於近期實施，此輪裁員將涉及樂視網、樂視控股、樂視體育等公司。其中，樂視體育從現有700人裁至僅保留200人，裁員幅度高達7成；樂視控股也將在其市場品牌中心大幅裁員7成，預計從100多人保留30餘人，而銷售服務體系將裁員5成；樂視網將裁1成。報導稱，樂視影業、樂視致新則暫時未有裁員計畫。

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