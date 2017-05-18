巴西總統遭爆料 疑似教唆行賄

巴西報紙周三披露，巴西總統特梅爾（Michel Temer）遭人秘密錄音，內容涉及他要求企業人士支付「封口費」給因貪腐案入獄的前眾議院議長。總統府隨即發表聲明否認，而反對黨則要求他下台，否則發動彈劾。

(工商)