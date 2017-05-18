美軍將引進鋼鐵人裝 增進行軍耐力

洛克希德馬丁公司的K-SRD，使士兵在山區行軍較輕鬆。(圖/洛馬公司)

俗稱「鋼鐵人裝」的動力機械外骨骼(Powered exoskeleton)很可能不久後成為美國士兵的個人裝備之一。洛克希德馬丁公司研發的最新機械動力服可以幫助全副武裝的士兵，更輕鬆地從阿富汗一座山行軍到另一座山，不過功能沒有科幻片「鋼鐵人」那麼誇張。

即時防衛新聞(Breaking Defense)報導，從 911事件之後，美國陸軍的步兵部隊就更像是特種作戰單位，以符合反恐戰爭的需求。不過如此一來，士兵所攜帶的裝備就愈來愈多，包括衛星電話、電子地圖、防彈護甲，更不用說步槍、子彈與其他各種武器，但是目前幾處的反恐戰場，多半是交通不便的深山野嶺，因此士兵經常是帶著沉重的裝備徒步行軍，對於士兵的體力消耗極大。因此美國軍方決定，利用外在機械動力服，使步兵更強壯，或者說更能負擔大量的裝備。

洛克希德公司的外骨骼研發名稱是「膝關節緩解裝置」（K-SRD），顧名思義，這項設計是讓士兵的腿部較輕鬆，使膝關節不致過度摩損，聽起來似乎很簡單，但事實上，它是許多複雜技術的綜合，最大的特點就是它不是動力服，因此沒有沉重的電池。

產品經理米克．奇思．馬克斯威爾（Mike Keith Maxwell）解釋說：「K-SRD是一種改變步伐平衡的裝置，我們揹負重物時，絕大多數的重量都壓迫在人體的腰部和膝蓋，所以我們會感到勞累。K-SRD將身體的負重傳導到地上，因此腰與膝蓋的負擔減小，也就比較輕鬆了。」

穿著K-SRD的士兵在測試中，他們在攜帶兩倍重量的裝備之後，還能輕鬆的起立蹲下，而且對於爬階梯也明顯感到容易。馬克斯威爾也自己穿載來實驗，他的心得是「爬階梯的速度變快，疲勞感變少。」

然而，這項設備只對爬坡有明顯地輕鬆效果，對於水平走路的幫助並不大，走久了也是會累的。馬克斯威爾強調，人類在平地走路與跑步已經幾百萬年，能夠改進的部分很有限，我們只是調整負荷，使身體不會感覺那麼沉重。

許多人經常會以為他們在研發電影「鋼鐵人」當中的戰鬥服，但是馬克斯威爾說： 「 鋼鐵人這部電影已經傷害了機械外骨骼的發展，因為它使人們對我們的研究產生了不可能的期望。」

(中時電子報)