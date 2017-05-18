雲林縣運會沒編裁判費 想比籃球得自付報名費3500元
參加雲林縣運動會籃球比賽要繳交報名費3500元才有資格比？承辦雲林縣運會籃球項目的籃球單項委員會表示，雲縣府並未編列裁判費，收費雖很無奈，但不得不爾，若縣府堅持不收費，只好放棄承辦籃球比賽。
雲林縣運動會將在7月15日舉行，其中籃球比賽的報名作業要求規定各鄉鎮代表隊須繳報名費3500元，6月21日前如未收到匯票，則視同報名未完成。
縣議員蔡東富接獲籃球隊員陳情，縣運動會的各單項的賽事經費理皆由縣政府編列支出，為何還需要收取報名費？
雲林縣籃委會表示，縣運所需的裁判縣運的C級裁判、體育老師、專任教練等均由縣內講習養成並義務擔任，很難取得各隊對裁判的信任，以致經常發生衝突糾紛，這次只好自力救濟向各鄉鎮代表隊收取報名費。
雲林縣府教育處表示，各單項委員會承辦縣長盃和縣運等縣級賽事的裁判，依往例均由各單項自行聘任，並未編列或支付裁判費，所需費用自然由各單項籌湊支付，已要求籃委會不得收取報名費，如拒絕承辦，則將改由學校承辦。
(中時)
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