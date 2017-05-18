史博威「眼鏡俠」開季9場拿7勝

史博威本季至今出賽9場尚未吞敗。（中時資料照 ）

Lamigo桃猿史博威，今面對中信兄弟，主投6局僅失1分，還飆出10次三振，再度展現壓制力，不僅拿下本季第7勝，賽後也獲得單場MVP。

此役史博威除了首局，被擊出3支安打失1分，其餘5局投球僅被再擊出1安，他說，其實首局被擊出安打，也很多都是滾地安打，自己沒有想這麼多，接下來幾局也是做好跟第一局一樣的事情，讓對方打不好，相信隊友守備。

開季至今，史博威出賽9場拿下7勝，未嘗敗績，目前還包辦自責分率、勝投、三振，投手三冠王，他回應，其實就是一直維持身體的健康，保持自己的最好狀態，上了場就是全力以赴的去面對比賽。

戴著眼鏡上場，也成為史博威的投球特徵，他表示，自己不戴眼鏡看球是沒有問題，去年球季比賽時也不常戴，不過今年想讓自己看清楚捕手暗號，加上擔心燈光影響，所以才會戴上眼鏡。

(中時電子報)