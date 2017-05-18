史博威「眼鏡俠」開季9場拿7勝
Lamigo桃猿史博威，今面對中信兄弟，主投6局僅失1分，還飆出10次三振，再度展現壓制力，不僅拿下本季第7勝，賽後也獲得單場MVP。
此役史博威除了首局，被擊出3支安打失1分，其餘5局投球僅被再擊出1安，他說，其實首局被擊出安打，也很多都是滾地安打，自己沒有想這麼多，接下來幾局也是做好跟第一局一樣的事情，讓對方打不好，相信隊友守備。
開季至今，史博威出賽9場拿下7勝，未嘗敗績，目前還包辦自責分率、勝投、三振，投手三冠王，他回應，其實就是一直維持身體的健康，保持自己的最好狀態，上了場就是全力以赴的去面對比賽。
戴著眼鏡上場，也成為史博威的投球特徵，他表示，自己不戴眼鏡看球是沒有問題，去年球季比賽時也不常戴，不過今年想讓自己看清楚捕手暗號，加上擔心燈光影響，所以才會戴上眼鏡。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。