通用宣布年底前停止在印度銷售汽車
華爾街日報報導，美國通用汽車（General Motors）周四宣布今年年底前將停止在印度銷售汽車並退出南非市場，目的在於將資源分配至獲利率與市佔率更高的市場，而投資重點也將轉移至自駕車等技術。
雖然通用仍會繼續在印度生產汽車外銷他國，但撤出全球第2大人口國印度的決定，反映出通用正在重新評估全球布局。此外，通用亦打算完全退出南非市場，並計畫將當地製造工廠出售給五十鈴汽車（Isuzu Motors）。
通用汽車總裁阿曼（Dan Ammann）指出，除了中國與美國這2大市場外，通用亦將鎖定南美市場，而公司每年投資約6億美元研發自駕車技術、汽車共享業務等，試圖與矽谷科技大廠一較高下。
(工商)
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