屏東高樹1養鴨場染禽流感，撲殺7260隻。（潘建志翻攝）

屏東縣動物防疫所在高樹鄉1處肉鴨場檢體，確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，18日完成撲殺作業，撲殺7260隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。同時啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

屏東縣動物防疫所長李永文表示，該場鴨隻健康狀況正常，但經監測採樣送驗，確診為H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒陽性。因鴨為保毒動物，保毒者感染病毒後發病不明顯，病毒在其體內複製，排出後繼續感染其他動物，請業者配合防疫機關主動監測之採檢措施，俾檢出潛存之病毒，即時處置以降低禽流感傳播風險。

他也籲請家禽相關業者持續提高警覺，自主觀察場內禽隻健康情形，即時通報可疑疫情，並依縣政府公告「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實場內禽舍硬體設施生物安全等級之規畫及人員、車輛、門禁管制與場區清潔消毒等軟體生物安全措施，希望透過軟硬體生物安全措施之同步強化及操作，才能有效降低禽流感發生機率。

(中時)