南投林管處與舊社國小師生同樂 撒播愛林護林種籽

南投林區管理處為推廣保林愛林的環教觀念，18日到彰化縣社頭鄉舊社國小進行「校園愛林護林保林」宣導，透過生動活潑的教案解說，讓保護森林的種子在未來主人翁的身上發芽茁壯。

南投林區管理處自103年起針對轄內區域的小學進行環境教育宣導，其中「水滴的旅行」課程頗受好評，這次來到彰化縣社頭鄉舊社國小，參加的72名學童藉由扮演小水滴的角色，以活動表示水在自然界不同植被間的流動，讓學童體驗了解森林如何涵養水源、保護土壤等作用，並透過有獎徵答深入探索，森林除了生產木材以外，還有水土保持、淨化空氣、維護生物多樣性等重要的多面向功能，啟發學童自身愛林的觀念，從而身體力行。

南投林區管理處李處長炎壽表示：「保護森林資源不應該流於口號，希望藉由我們的推廣，讓學童不只在學校重視，還能將保護森林的觀念帶回家融入生活中，將森林守護的觀念往下往寬扎根！」

(中時)