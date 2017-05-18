改善豬屎問題 屏東縣府辦沼氣產業招商

屏東縣政府邀請國內沼氣發電廠商舉辦「沼氣產業招商說明會」，和縣內畜牧業者交流，提供媒合平台。圖為屏東永興畜牧場沼氣發電設備。（潘建志攝）

最近屏東流屎河問題嚴重，為了減少畜牧廢水問題，並推動再生能源，屏東縣政府邀請國內沼氣發電廠商舉辦「沼氣產業招商說明會」，和縣內畜牧業者交流，提供媒合平台。除了提供各項補助，也推出低利貸款，希望將汙染變成能源。

縣府環保局長魯台營說，環保署針對飼養豬200頭或牛50頭以上畜牧業者，推出設置厭氧發酵設備、沼氣發電等相關設備補助計畫，農委會、縣府也都有相關補助。另外合作金庫也推出屏東縣綠能貸款專案，以低利協助綠能產業發展。

他說，有些農戶因規模不大無法獨立建設綠能設備，所以縣府也推出大場帶小場計畫，由大廠建置沼氣發電，將周圍小場一起納入，每200頭豬就能補助100萬元，希望解決小農戶資本不足無法設置的問題。目前包括麟洛、萬丹、內埔、鹽埔等鄉都有計畫進行。

宇陽能源科技公司目前和大豐農場合作，正在建置可處理5000頭豬廢水的沼氣發電設備。總經理方耀華說，整體經費約2500萬元，建構完成後預估每天可發1300度電，以每度電賣5元計算，約8年多就能回本。未來希望將此打造為示範點，鼓勵更多農戶加入。

縣府也歡迎有意願參與的能源廠商、畜牧業者及民眾參與，屏東縣綠能專案推動辦公室報名電話：(08)7320415分機：6911、6912或6913。

(中時)