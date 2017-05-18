戰國策校園創新創業競賽 美和科大學生參賽奪第4

屏東美和科技大學學生創業團隊參加「2017戰國策校園創新創業競賽」，獲文創與農業類及社會企業組第4名。（潘建志翻攝）

屏東美和科技大學學生創業團隊日前參加由全國育成中心發起舉辦的「2017戰國策校園創新創業競賽」，由「WCH團隊」以細胞測試技術為基礎，與國立海洋生物博物館合作研發出仙后水母面膜，脫穎而出勇奪公開組「文創與農業類第四名」，「綠癌變綠金團隊」將困擾農民的小花蔓澤蘭萃取分析後，製出高經濟價值的保養品，同樣獲得評審青睞獲頒「社會企業組第四名」，創下屏東各大學參賽的最佳成績。

戰國策校園創新創業競賽是在2006年由北部幾所育成中心共同發起，逐漸擴展為全國育成中心共同推動與參與的活動，歷年來已累積全國各大專校院將近3千組團隊參與。2016年起更擴大開放社會新創團隊參與，成為全國性的大型創新創業活動。

美和科技大學由該校創新育成中心帶領3組學生創業團隊參加，在將近500組創業團隊參賽下，3組創業團隊一路過關斬將挺進決賽，是全國各大學入圍決賽團隊最多的學校(與本次戰國策主辦學校中華大學同樣入圍3隊)。屏東各大學推動學生創業資源較北部缺乏，這次美和科大學生表現耀眼，不僅鼓舞學生創業團隊，更激勵育成中心推動學生創業的信心。透過競賽活動也讓南部學子能與北部各大學參賽者彼此交流學習，進而提升創業成功機會及競爭能力。

美和科技大學吳裕仁副校長表示，該校近年積極推動學生創業、師生共創，透過學校育成中心育成輔導機制及創業輔導平台的建立，從校內創新創業課程開始推動，輔導學生了解創業實際案例及如何撰寫營運計畫書。還有培養學生具理解產業現況與技術商品化的創業能力，更鼓勵志同道合、具有能力互補性的學生組成創業團隊，透過個案討論與營運計畫撰寫，發現創業時可能遭遇的實務困境，透過激發學生的創意發想與創業動機，提出具市場性或執行度高的產品或服務之雛型，逐步帶領學生組隊並參與各類型的校園創業競賽。

(中時)