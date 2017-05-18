樂樂沒有健保！五股國中學生殺豬公籌校犬醫藥費

五股國中校長蔡秀香（第2排左1）、何映萩老師（校長旁）及801班學生與校犬樂樂合影。（五股國中提供）

新北市五股國中4年前從動物之家認養一隻米克斯犬「樂樂」，但樂樂最近感染心絲蟲，必須住院3個月，8年1班的學生聽聞後，趕緊把養了一學期的豬公拿到總務處「樂樂沒有健保，我們一起出他的醫藥費！」令師長相當感動。

校長蔡秀香表示，日前因樂樂遭獸醫診斷出感染心絲蟲，每天必須吃兩次樂，搭配針劑，預估3個月可康復，因此最近無法看到樂樂在校門口迎接師生上學的身影。

蔡秀香說，4年前從五股動物之家帶回的樂樂早已成為校園一份子，當初樂樂因為曾經受虐，一開始很怕人，後來總務處發起「認識校犬、大家來命名」活動，一個月後，樂樂有了現在的名字，被全校師生視為寶貝，學生經過校門口時，都會駐足警衛室與樂樂玩耍。

蔡秀香轉述，801班導師何映萩問學生：「好不容易養肥的豬公，就這麼『殺』了，會不會可惜？」，學生回答：「豬公殺了，可以再養，可是樂樂只有一個，生命寶貴！」

蔡秀香形容，樂樂在五股國中得到了快樂與幸福；學生們也因為樂樂，學會了愛與關懷。

(中時)