樂樂沒有健保！五股國中學生殺豬公籌校犬醫藥費
新北市五股國中4年前從動物之家認養一隻米克斯犬「樂樂」，但樂樂最近感染心絲蟲，必須住院3個月，8年1班的學生聽聞後，趕緊把養了一學期的豬公拿到總務處「樂樂沒有健保，我們一起出他的醫藥費！」令師長相當感動。
校長蔡秀香表示，日前因樂樂遭獸醫診斷出感染心絲蟲，每天必須吃兩次樂，搭配針劑，預估3個月可康復，因此最近無法看到樂樂在校門口迎接師生上學的身影。
蔡秀香說，4年前從五股動物之家帶回的樂樂早已成為校園一份子，當初樂樂因為曾經受虐，一開始很怕人，後來總務處發起「認識校犬、大家來命名」活動，一個月後，樂樂有了現在的名字，被全校師生視為寶貝，學生經過校門口時，都會駐足警衛室與樂樂玩耍。
蔡秀香轉述，801班導師何映萩問學生：「好不容易養肥的豬公，就這麼『殺』了，會不會可惜？」，學生回答：「豬公殺了，可以再養，可是樂樂只有一個，生命寶貴！」
蔡秀香形容，樂樂在五股國中得到了快樂與幸福；學生們也因為樂樂，學會了愛與關懷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。