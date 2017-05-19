大白鯊陳今佩脫口「謝金燕鼻塌很醜」一旁來賓傻眼
天王豬哥亮病逝，吸引一票節目熱邀資深藝人齊聚，與觀眾回憶昔日秀場風華，「大白鯊」陳今佩昨（18日）就在東森《關鍵時刻》分享以前與豬哥亮在秀場後台趣事，一度脫口「謝金燕小時候好醜」，聽得一旁來賓向娃當場傻眼。
陳今佩回憶在藍寶石大歌廳作秀時期，豬哥亮負責演短劇，她則負責唱歌主持，在台上沒什麼互動機會，接著就語出驚人表示「我記得藍寶石時代他老婆是謝金燕媽媽，謝金燕小時候很醜，鼻樑又塌，長大了才變漂亮」、「那個謝金晶也醜，現在那個兒子也醜，沒一個好看」。
陳今佩透露謝金燕小時候塌鼻樑又流鼻涕，讓一向就討厭小孩的她，還不知道為何原因打過謝金燕，陳今佩這段勁爆回憶令在場來賓聽聞傻眼，忍不住驚呼：「妳打她阿？」
(中時電子報)
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