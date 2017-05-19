清水祖師兩岸信仰薪火、一脈代代相承

清水岩位於世界名茶鐵觀音的故鄉，福建安溪蓬萊山主峰！（陳世宗攝）

清水祖師廟長年香火鼎盛，樓閣殿宇巍峨宏偉，水色山光秀麗神奇！（陳世宗攝）

「閩台一水之隔，骨肉一脈同根」！清水祖師信仰早在明代隨安溪人開台移民傳入台灣作為保護神，台灣各地安溪人聚居地都創建清水祖師廟，多數廟宇用「祖師廟」或直接沿用「清水岩寺」之名！清水祖師以「雨神」地位和「海神」媽祖、「藥神」保生大帝，扮演閩南地區民間信仰的三大守護神！

泉州曾是海上絲綢之路的起點，當年馬可波羅還將泉州譽為世界最大的港口之一！清水祖師原本是福建泉州安溪的守護神，清代泉州來台的移民，為了尋求故鄉守護神的庇祐，在全台興建不少的祖師廟；其中以「艋舺」、「淡水」及「三峽」的祖師廟，最引人注目；位於泉州安溪的祖廟「清水岩」，是全世界各地分靈的祖廟。

「2017清新福建行」特走訪清水祖師的祖廟「清水岩」，早年跟著安溪的移民到台灣，就把他們帶過去的香火在台灣建立清水祖師廟，並將安溪的茶葉鐵觀音帶到台灣種植，一、兩百年來安溪很多茗茶都在台灣有生產，安溪的茶師也到台灣製作茶葉，隨著移民還有茶師到台灣種茶，清水祖師的信仰傳播在台灣就慢慢地普遍起來。

清水祖師的普遍崇奉，使祖師文化逐漸成為海內外華人的共同信仰、成為聯結鄉情的橋梁和紐帶！清水祖師在台灣分爐就有近千座，信眾1000多萬人，台灣有記載的不包括澎湖金門就有清水祖師廟300多座，清水祖師的信眾全世界就達到1億多人，影響深遠！

清水祖師所以為人所景仰並崇奉，是他生前對廣大民眾作出了貢獻。民眾紀念他逐漸把他轉化為神，並逐漸成為安溪乃至閩南、台灣及東南亞等地區主奉的神明，是閩南文化在台灣延續的一部分。

一尊清水祖師，牽動兩岸情緣！信眾認為，海峽兩岸借助清水祖師在台灣民間所具備的影響力基礎，必將進一步發揮根親血脈情的優勢；亦為2017年6月17日將在福建舉辦的第九屆海峽論壇，扮演加強經濟文化交流，促進兩岸共同發展的使命！

(中時)