七年級劇場人劉純良　捨社會學家夢創劇團

七年級劇場人劉純良放下社會學家夢想創劇團，創團作《冷案製造機》將於本周末登場。（李欣恬攝）

七年級劇場人劉純良放下社會學家夢想創劇團。（李欣恬攝）

七年級劇場人劉純良創團作《冷案製造機》將於本周末登場。（李欣恬攝）

七年劇場人劉純良放下社會學家夢想創劇團，她曾短暫就讀英國倫敦政經學院社會學研究所，但很快理解社會學不是畢生職志，因而專注表演藝術，她擔任導演、行為藝術表演者、錄製專輯，同時書寫評論和擔任表演藝術界領域翻譯，發展多元、樂在其中，去年底成立遠聚離劇團，創團作《冷案製造機》將於本周末登場。

現年33歲的劉純良是高雄人，2016年畢業於澳洲墨爾本大學跨領域創作碩士，大學讀的是台大政治系雙主修社會學系，她表示從小學跳舞，大學也加入現代舞社，對表演一直有很大的熱情，並與澳洲實驗音樂家柯林頓．洛林（Clinton Green）組成表演團體「MoeChee」到處表演，當年在倫敦政經學院攻讀學位的高壓經驗，成為她確立職志的關鍵。

「我原本立志要當社會學家，但讀了一個學期之後，發現雖然我喜歡研究和思考，但無法一天8小時都坐在書桌前做研究，因此當機立斷回台，沒能繼續完成在倫敦的學業，因為表演還是我的最愛。」劉純良表示，作為家中獨生女，她也感謝雙親給予自由發揮的天空。

和其他劇場人就讀戲劇系的歷程大不相同，劉純良說自己是非典型劇場人，團名為「遠聚離」，說明組成團員來自各行各業，但都是對戲劇、表演喜愛的同好，部分成員最初是因為喜愛英國BBC影集《新世紀福爾摩斯》而相聚，好默契促成創團契機。

劉純良表示，從團名也可看出團員平時分散各地，「有人在美國、英國，背景則是有社會學、生物學、視覺藝術領域、藝術行政等，有人是記者、也有人從事酒類買賣，非常多元，雖然來自不同領域，但我們期許在創作領域裡將彼此的才華發揮到最高。」

《冷案製造機》呼應團員們對於推理劇的喜愛，同時也反映時事，取材現下假新聞充斥的內容農場現象。描述專門經營內容農場的平台，某日收到一封恐怖信，原來是編輯以輕佻態度報導幾件台灣懸案，因而惹禍上身，在諸多不明消息流竄、笑裡藏刀的背後，這名編輯不為人知的過去也呼之欲出。

劉純良表示，此回為實驗劇場新的可能性，將以讀劇和表演雙重演出模式呈現。將於5月19日至20日在台北牯嶺街小劇場演出。

(中時)