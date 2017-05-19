美台商會： 美官方貿易赤字未涵蓋台美複雜貿易關係

川普上任後，台美關係一直都是外界注目的焦點。(圖片取自美聯社)

美台商會18 日指出，美國和台灣的貿易互利互惠，美國官方的貿易赤字數據未能涵蓋兩國間複雜的貿易關係；該商會並說，美國商界樂觀認為，進口美豬肉問題，可獲得解決。

美國商務部和美國貿易代表處(USTR)18日在美國商務廳舉行「重大貿易赤字綜合報告」行政命令公開聽證會，邀請美國國會、公司行業，勞工代表前往作證，國務院、農業部，財政部和小型企業管理部門的官員參加這項聽證會。

應邀出席作證的美台商會在書面證書中指出，儘管過去30年台美間一直存有貿易赤字，但台美貿易互利互惠，台灣在美國企業和創新合作夥伴關係上，扮演重要角色，美國的貿易赤字不應只衡量台灣對美國經濟利在貿易和商業利益上有多重要，還必須包括美國商業在台灣運作，以及美商和台灣公司的合作。

美台商會表示，台灣一直不是排名前列的貿易障礙國，台灣努力落實國內貿易制度自由化，提高透明度。證詞中同意，開放美豬進口是美台貿易的議題，但台灣政府持續評估，企能解決此一問題。

證詞中並提到，台灣是美國重要盟友，國家安全和台海安定對台灣和亞太區域均十分重要。美國提供台灣防衛武器，軍售台灣則支持美國國防工業和相關企業。

美台商會強調，台美雖無正式外交關係，但廣泛的貿易和商業關係，一直是雙方關係重要的一部分。美國官方的貿易赤字數據未能涵蓋兩國間複雜的貿易關係。

同時出席的美國繁榮聯盟（Coalition for a Prosperous America）董事會主席迪米科（Dan DiMicco）作證後接受台灣媒體訪問時則指出，台灣是美國的朋友，但希望台灣可多投資美國，幫助美國恢復製造業。

迪米科說，台灣是市場經濟國，與中國大陸不同。期望台灣可以遵守貿易準則，不致讓(貿易赤字)成為議題。

台灣在美國財政部今年4 月送交給國會的半年一度美國主要貿易夥伴外匯政策報告中，與中國大陸、德國、日本和韓國等5國並列入觀察名單。

(中時)