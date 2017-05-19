紐約時報廣場汽車暴衝 1死22傷

時報廣場發生汽車衝撞，疑似駕駛酒駕釀禍。(圖片取自nytimes)

這起事件目前造成1死和多人受傷。(圖片取自nytimes)

紐約時報廣場周四（18日）近中午，一輛行駛高速的汽車18日失控衝撞紐約市人潮眾多的「時報廣場」（Times Square）人行道，造成1死和22人受傷。紐約市警方表示，這起事件不是恐怖攻擊行動。

肇事的汽車為一輛本田汽車，忽然蓄意逆向、高速行駛，於百老匯大道與45街轉角，失控衝上人行道、撞上防撞桿。26歲的駕駛已被逮捕，警方表示，駕駛肇事時，應該喝酒或嗑藥，已對他進行酒精及藥物測試。據了解，他是名前海軍，過去曾有2次酒駕被捕紀錄。目擊者說，這輛車衝上人行道，行人連忙逃竄，但還是有人受傷。

(中時電子報)