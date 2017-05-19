專訪》「想改變實況界！」 51歲老伯當電玩實況主爆紅

51歲的老蓋倫是罕見的英雄聯盟實況主，近日因直播風格清新正向爆紅，被讚「台服清流」。（圖/老蓋倫提供）

隨著網路直播普及，電玩實況主成為近年崛起的熱門行業，玩家會在直播平台轉播遊戲，與觀眾即時互動，並以廣告嵌入、網友贊助、訂閱等方式賺取收入。目前在實況界中，受盡矚目的多是面容姣好年輕正妹、電競選手，或談吐風趣的搞笑咖，但近來一名51歲阿伯「你不是最強的」以散播正能量的獨特風格，在短短三個月達到近5萬名追蹤者、同時觀看人數達9千人的佳績，躍居《英雄聯盟》實況的最大黑馬。

台灣《英雄聯盟》實況中，近日竄起一位中高齡實況主「你不是最強的」，因他只玩蓋倫一角，常以「老蓋倫」自稱。老蓋倫83年自職業軍人退役後，在民間擔任隨扈10年，即便現已年過半百，對遊戲仍抱有不輸年輕人的熱情，他說，「以前是主要專攻CS（射擊遊戲），兩年前某晚，看兒子不睡覺在玩《英雄聯盟》，還告訴我不能中離，就對這款遊戲起了興趣，問他可以教我嗎」？

約莫在三個月前，老蓋倫踏進時下最夯行業，在直播平台轉播遊戲過程，與玩家即時互動，成為《英雄聯盟》實況界中最年長實況主。不同於一般實況主，老蓋倫開直播的初衷，不是為了拉廣告、賺贊助，或吸引平台訂閱，而是為了改變「日趨惡化的實況生態」，他說，「不管是玩哪款遊戲，經常碰到會惡言惡語的玩家，在一位朋友的鼓勵下，決心開實況，想試圖改變風氣」。

迄今為止，老蓋倫玩《英雄聯盟》過程中，即便被敵方「殺爆」或被隊友嗆，也從沒敲過一句髒話，他說，「結束後，我還會去給敵方按讚勒！」、「被隊友罵，是我們技術不純正、我們不好，還要強詞奪理什麼？互罵可以賺多少錢？真的看不下去，按旁邊的禁言就好啦！」，更主動承認自己連最常玩的角色「蓋倫」也玩不好。他不將《英雄聯盟》視作一場輸贏的拔河，而是單純的娛樂消遣，曾在實況中說「遊戲嘛！輸贏又怎樣」？

老蓋倫也打破了「開實況，就是想賺錢」迷思，他說，開直播目的並非追求名利，「至今除了接受J Team訪問賺得通告費外，沒有賺到什麼錢。廣告、贊助、訂閱的收入，50%會捐給慈善機構、25%給工作人員，剩餘25%才會用作自己的生活費用」，他語氣堅定地說：「我就是不要與『錢』有瓜葛」。

在這個直播當道的年代，人人都搶當實況主，但回歸現實面，一般情況下，爆紅的網路素人多是曇花一現，長久立足實況界的例子少之又少，過氣實況主會逐漸被群眾遺忘，徹底消失在直播圈中。對於這項眾實況主最害怕的「現實」，老蓋倫以一貫的樂觀面對，他一派輕鬆地說，「我怎麼來，我就怎麼走，雖然現在我從零變到一百，但若以後又變回零了，我依然是我」。

老蓋倫認為，電競是發揚台灣實力的一種方式，應大力推廣。(圖/老蓋倫提供)

科技時代造就了電競行業，但對少部分人而言，玩遊戲就能賺錢，稱不上是一項「職業」，甚至有長輩仍將電玩與「不務正業」劃上等號。人生走過逾半世紀的老蓋倫，觀念沒有停格在舊時代，他說，「世界很多國家都非常重視電競區塊，現在這產業在國際正夯，不管任何的運動都應要立即、大力的推廣」，並說自己在家庭教育裡，從不限制兒女玩遊戲。不過，當與記者談及台灣對電競產業重視度，老蓋倫也嘆道「嘴巴都說要走上國際，我們到底走到哪一點了？」。

老蓋倫實況，沒有電競選手級精湛操作、令人捧腹大笑的脫軌演出，但他總會在過程中，分享人生經驗、做人處事道理，向網友傳遞滿滿正能量，一如他的ID，時時提醒玩家們：遊戲的一時威風，不能代表一切，因為「你不是最強的」。綜觀目前台灣直播界，「重口味」才是主流，但老蓋倫有別於主流的清新風格，一反常態，在各網站掀起討論度，不少網友將其譽為「台服清流」。談及是否對「淨化」實況圈有感？老蓋倫說，「多多少少吧，有粉絲說，不少實況主誇張行徑收斂了，雖然不知道是不是我的功勞啦」。

(中時電子報)