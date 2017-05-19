川普被爆 至少18次與俄秘密連絡
美國總統川普因為深陷「通俄門」，又開除FBI局長柯米，引發彈劾危機，最近他的的團隊、包括已辭職的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），在去年川普競選總統的7個月內，與俄羅斯官員及與克里姆林宮有關係人士，以電話或電郵祕密至少聯絡18次。
報導揭露，去年4月至11月期間，川普團隊包括弗林與俄國官員在有至少18次未公開連絡，其中6次是用電話與俄駐美大使基斯利亞克（Sergei Kislyak）連絡，內容包含希望川普設立可繞過國安官僚的秘密溝通專線與俄總統普丁通話、改善美俄的經濟關係，還有共同打擊激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS），及合力面對中國等。
報導指，聯邦調查局（FBI）及國會調查員正調查相關資料及紀錄，白宮及俄國則拒絕評論這篇報導。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。