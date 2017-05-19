川普被爆 至少18次與俄秘密連絡

報導揭露，去年4月至11月期間，川普團隊包括弗林與俄國官員在至少有18次未公開連絡。(圖片取自美聯社)

美國總統川普因為深陷「通俄門」，又開除FBI局長柯米，引發彈劾危機，最近他的的團隊、包括已辭職的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），在去年川普競選總統的7個月內，與俄羅斯官員及與克里姆林宮有關係人士，以電話或電郵祕密至少聯絡18次。

報導揭露，去年4月至11月期間，川普團隊包括弗林與俄國官員在有至少18次未公開連絡，其中6次是用電話與俄駐美大使基斯利亞克（Sergei Kislyak）連絡，內容包含希望川普設立可繞過國安官僚的秘密溝通專線與俄總統普丁通話、改善美俄的經濟關係，還有共同打擊激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS），及合力面對中國等。

報導指，聯邦調查局（FBI）及國會調查員正調查相關資料及紀錄，白宮及俄國則拒絕評論這篇報導。

(中時電子報)