今各地高溫30度 午後防雷陣雨

中央氣象局指出，今(19日)各地高溫30度，午後防雷陣雨。(翻攝自中央氣象局)

今天（１９日）由於南方鋒面水氣向北移入南臺灣水氣增加，中南部的雨勢會變得更加明顯，東半部地區也可能斷斷續續下一些雨，午後在北部地區也比較容易有對流發展造成降雨，建議出門還是攜帶雨具備用；溫度部分，中南部地區因為下雨，感受上舒適一些，但是沒下雨時，各地高溫還是可以來到３０度左右。

根據中央氣象局資料顯示，週六（２０日）鋒面來襲，臺灣附近水氣稍多，可能出現局部性的短暫陣雨；溫度方面，隨著降雨機率增加，各地高溫會略降一些，由於適逢國中會考第一天，提醒考生及家長多留意。

下週日至下週二（２１日至２３日）鋒面遠離水氣減少，各地以多雲的天氣為主，迎風面的東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部地區則須注意午後熱對流所造成的降雨；白天高溫的部分也會略微回升些，整體而言較偏悶熱。

而下週三、下週四（２４日、２５日）另外一道鋒面逐漸靠近及影響，天氣較不穩定，各地降雨機率增加許多，且有局部較大雨勢發生的可能

另外，今天的空氣品質中南部及金門地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)(PM2.5及O3)。

(中時電子報)