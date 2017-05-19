坪林文山包種茶採摘順延 春茶遲到更飄香

農忙期茶農採茶。（新北市農業局提供）

4、5月是春季品茗時節，今年受到閏月及春季連續幾波低溫影響，各產區茶芽萌發時間較往年晚，也使得坪林文山包種茶採摘時間順延。但好茶絕對值得等待，經大自然長時間孕育，遲來的茶香更顯甘醇。

新北市為文山包種茶的發源地，每年3月份茶芽開始萌發生長、4到5月初採收製作春茶。今年恰逢閏6月，加上去年底暖冬效應，及年初連續降雨與低溫影響，春茶上市時間較晚，產量也比往年少。在氣候與時間的淬煉下，茶雖「遲到」，品質與滋味卻完全不打折，春季比賽茶預計在5月底6月初上市，數量稀少、珍貴，喜愛喝茶的民眾手腳要快。

坪林區茶青農鄭佑昇表示，回鄉製茶已邁入第5年，像今年這樣到3月份還連續碰上大陸冷氣團，卻是頭一遭。因此茶芽萌發的時間確實較去年晚，不過4月中到5月初一段連續放晴的好天氣，讓茶芽恢復生長。那段時間真的忙到不可開交，一連十來天，每天平均睡不到2小時。

坪林區農會總幹事林文恭表示，今年受農曆閏月與氣候影響，春茶較往年慢1、2周上市，產量也約減少2成，但品質維持以往。目前正好是比賽會交茶期間，各家茶農都信心滿滿帶著「壓箱寶」來參賽，品嘗最新鮮的春季包種茶現在正「對時」！

農業局表示，本年度春茶比賽預估有1,300點參賽，配合賽會嚴格執行農藥抽檢，為消費者安全把關，購買時只要認明「新北好茶」比賽茶，便是安心與品質的保證。春季包種比賽茶維持往年價格，量少珍貴。

(中時電子報)