墾丁生態社區辦理文創設計營！尋找「社計師」

恆春半島發展生態旅遊十多年，豐富的旅遊資源吸引許多遊客造訪。（達志影像／shutterstock提供）

恆春半島發展生態旅遊十多年，豐富的旅遊資源吸引許多遊客造訪，社區除了提供旅遊服務，現在也要發展伴手商品讓旅客帶走南島的美好回憶。因此墾丁國家公園管理處和恆春半島的生態旅遊社區今年聯手辦理文創設計營，徵求全台灣的設計系學生，來為社區開發商品，為期五天四夜的免費活動，就等有興趣的人來成為「社計師」。

墾丁地區擁有豐富的自然資源與地理景觀和內涵精彩的人文歷史，因此發展生態旅遊的社區，保存也發揚了恆春半島的自然生態。為讓更多人知道恆春半島特有豐富的人文和生態資源，墾丁國家公園管理處和社區辦理「2017墾丁生態社區設計營」，活動主題訂為「尋找社計師」，召募全台灣設計科系學生，將社區產業結合生態、人文等各種資源提出發想與創新設計，期待大家來發揮創意。

墾丁國家公園管理處處長劉培東表示，生態旅遊社區特色皆不相同，因此墾管處希望藉由舉辦設計營活動來挖掘社區的好、社區的美，突顯在地特色。這次活動邀請設計科系專業師資和專家業者，擔任講師及評委，將參與學員的提案以商品化做為主要目標，為社區發展出更多不同產品。

里德社區執行長古堅謀提到，解說員的無形知識相當豐富，欠缺專業人士將之轉化成有形產品，因此社區夥伴期待大家來參加設計營，走訪認識墾丁社區，有得玩、有得住，又能協助開發商品，非常值得學生們暑假來參與。

這次以「尋找社計師」為活動主題的2017墾丁生態社區設計營，即日起接受報名，至106年6月23日截止收件，總共只有26個名額，參與學員所發想的作品將有機會開發為真正的商品進行販售，歡迎各校的設計學生把握機會來報名參加。

(中時電子報)