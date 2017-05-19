曾一起出書 友人爆：川普崩潰中 會自己下台
美國總統川普之前出過一本暢銷書「交易的藝術」，與他共同執筆的友人史華茲（Tony Schwartz）表示，據他對川普的了解，他現在正處於重度崩潰中，為了給自己找台階下，會自己辭職，「當他離開的時候，還可以風光宣布自己是贏家。」
1987年出版的川普傳記「交易的藝術」，上市迄今，這本著手累計已銷售逾100萬本。雖然川普始終聲稱這本傳記是自己寫的，但史華茲是共同執筆人。2016年總統大選期間，史華茲爆料當年川普出錢請他代筆，他花了一年半的時間與川普相處並搜集資料，之後又花了一年時間，才完成這本書。
史華茲接受CNN訪問時，表示川普已達重度崩潰，從川普現在的言行舉止來看，完全靠以衝動來指揮行事，毫無反省能力，他已經進入純粹的防禦模式。
史華茲則說，預估接下來的某個時間點，如同川普在商場馳騁多年的行為模式一樣，將虧損扭轉為勝利，史華茲認為，川普絕不願意經歷遭到彈劾的過程。他可能會「找出某種方式來辭職，離開的時候，還可以風光宣布自己是贏家。」
他強調：「對川普來說，並沒有對錯之分，只有輸贏之差。目前他已陷入極度恐慌，害怕自己即將輸掉。」
(中時電子報)
文章來源：‘Art of the Deal’ ghostwriter Tony Schwartz says President Trump is likely to resign so he doesn’t ‘lose’
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