台文館推動好書環島旅遊！520平路攜《黑水》同行

國立台灣文學館為協助文學好書出版，增加作家發表管道，推廣作品閱讀，自100年起推動「台灣文學好書推廣專案」，透過台灣文學好書的評審，徵選當年度的好書進行推廣。有別於過去的推廣模式，除購置近萬冊好書，分贈約500所偏鄉國高中小學與公共圖書館外。

今年（106年）與三民書局合作，從4月至6月以「好書環島旅遊」的概念推出「好冊TOUR台灣―國立台灣文學館好書推廣專案」活動，邀請好書作家與不同年齡層的讀者面對面，前往苗栗、宜蘭、花蓮、南投、台東、台中、台南及屏東小琉球的偏鄉學校與圖書館分享故事與創作經驗。

佳評不斷的「好冊TOUR台灣」迄今已辦理過3場次的活動，曾造訪過全校僅21名學生的偏鄉國小，也到過一場演講有500多名學生參加的學校，接下來，將在5月20日下午2時，於國立公共資訊圖書館總館二樓國際會議廳（台中市南區五權南路100號），邀請作家平路分享其作品《黑水》的創作經驗。

《黑水》以喧騰一時的淡水咖啡店兇殺案為題材，敘述咖啡店店長被控因覬覦富商夫婦的財物，行凶殺害兩人且盜領對方存款，被判處死刑，透過作者精鍊的文字，引領讀者進入主角幽暗的內心世界。平路也將分享如何閱讀一本書，讓作者與讀者能透過文字理解彼此的想法，認清自己的內心，歡迎愛書人前來進行一場心靈對話。

平路的作品含括社會、文化、性別、政治、人權等議題，長篇小說《行道天涯》、《何日君再來》以及短篇小說集已譯成英、法、日、韓等多種外文版本。她曾獲「聯合報小說獎」、「時報散文獎」、「時報劇本獎」等文學獎項，也為《天下》、《明報》、《新新聞》、《時報週刊》、《聯合文學》等報刊撰寫過專欄，曾任《中時晚報》副刊主編、《中國時報》主筆、香港光華文化新聞中心主任，並曾在台灣大學新聞研究所與台北藝術大學藝術管理研究所任教。

「好冊TOUR台灣―國立台灣文學館好書推廣專案」活動，為期至6月，各場活動詳情，請上官網查詢（活動訊息→教育活動）。

(中時電子報)