重返受難地！「綠島人權藝術季」還原白色恐怖歷史

受難者長輩前往綠島十三中隊，向不幸在島上亡故的難友們獻花追思。（文化部國家人權博物館籌備處提供）

2017綠島人權藝術季17日傍晚於當年白恐受難地綠洲山莊禮堂隆重舉行，來自全國各地近百位受難者與家屬透過影像、戲劇、特展等還原歷史真相，見證戒嚴時期國家暴力迫害人權的斑斑血淚。原訂出席活動的文化部長鄭麗君，搭乘航機飛抵綠島上空時受到天候變化無法降落，特別指示人權館籌備處主任王逸群代表致意，除肯定政治受難者長期參與綠島園區復原展示的貢獻，並傳達國家推動轉型正義，「還原歷史真相、還給政治受難者清白、營造對話和解新社會」的使命願景，期許深化普世人權的民主、自由、公義價值。

高齡93歲受難者前輩陳景通，在兒孫陪同下重返受難地，全程出席綠島人權藝術季活動。（文化部國家人權博物館籌備處提供）

文化部所屬國家人權博物館籌備處每年5月17日固定舉辦「綠島人權藝術季」，以紀念白色恐怖時期遭受迫害在此飽受禁錮折磨的政治受難者。今年邀請受難者前輩陳武鎮展出「從『虛擬巨惡』到『判決書』木雕展」，在樸質創作裡投射千瘡百孔的受壓迫心境。「夢回泰源，又見綠洲山莊」首度完整展出1970年泰源事件江炳興等5位受難烈士遺書，字字句句都見到臺灣年輕人以性命捍衛國家自由民主的人權鬥志，令人動容。

長輩們重返受難地心情都頗為感傷，登島首站行程即前往早年難友在島上亡故後的埋葬處「十三中隊」進行悼念。89歲毛扶正前輩手執鐵砲百合，爬上陡坡向1956年不幸在綠島新生訓導處病故的醫官薛竹修致意，「我們同個案子被捕，他是學長，在第五中隊，對我照顧很多。」另一位趙英魁前輩則自備紅漆，為難友李國安的墓碑上色，臨走前還在土丘四周掬灑臺灣啤酒，「唉，我們當年都是冤枉的。」一語道盡所有受難者內心的苦痛。

經由藝術家駐校指導，綠島國小同學嶄露自信表演森巴鼓，成果豐碩。（文化部國家人權博物館籌備處提供）

鄭麗君部長午間已抵達臺東準備參加人權藝術季，但航機起飛到達綠島上空時，受到天候影響致無法降落。鄭部長特別指示人權館籌備處主任王逸群代表致詞，表達肯定與祝福。王主任指出，國家推動轉型正義，就是要還原歷史真相，釐清責任歸屬，並使人權、自由、公義成為臺灣核心價值。「特別感謝蔡總統與文化部對人權館的大力支持，」王逸群強調，甫過世的陳孟和前輩對綠島園區復原貢獻良多，大家都感念他多年來的無私付出；人權館未來三年將結合受難者前輩、白恐研究專家學者、綠島居民等，戮力完備綠島園區的歷史復原展示，使白恐苦難藉由展示解說推廣人權理念，「受難之地成為人權之光。」

藝術季活動17日傍晚演出改編自真人真事音樂戲劇「綠島百合」，講述綠島居民與新生訓導處受難者，在白恐高壓氛圍下面對生命抉擇時的卓然情操，「政治受難者為了自己的信仰，有人寧願犧牲自由或生命；而綠島女子為了愛情，她選擇了犧牲性命以表達忠貞。」受難者吳逸民之女吳文慧女士擔任整場音樂劇的說書人，點出禁錮時代裡小人物的無奈。受難者前輩在虛實交映的敘事情境中，回到當年他們共同受難的記憶時空，許多在場人士看了都眼中泛淚。

綠島人權藝術季系列活動，自即日起至7月30日止於綠島人權文化園區展出。

(中時電子報)