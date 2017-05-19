特別檢察官調查 川普：政治迫害

川普認為派出特別檢察官調查他的團隊，根本就是針對他真是「是美史上最大單一的政治獵巫！(圖片取自美聯社)

美國總統川普上任僅4個月，就面臨彈劾危機。司法部委任特別檢察官調查川普團隊與俄國過從甚密的連繫關係，如果川普真的干預調查、涉嫌「妨礙司法公正」，恐被彈劾。川普周四（18日）在推特抱怨，認為派出特別檢察官調查他的團隊，根本就是針對他真是「是美史上最大單一的政治獵巫！」。

據了解聯邦調查局（FBI）前局長穆勒（Robert S. Mueller），周三獲委任為特別檢察官後，他以不畏總統權勢聞名，最知名事蹟是2004年與日前被川普開除的FBI局長柯米一同對抗時任總統布希，被委任後穆勒有權調閱白宮檔案及大選期間的文件，也可推翻總統拒絕透露對話內容的特權向川普問話。

對此川普也氣得在推特說：「歐巴馬任內及希拉蕊競選期間發生諸多非法行為，從來未指派特別檢察官」，根本就是針對他。

川普可能成為繼強森、尼克森與柯林頓後，美國史上第4位面臨彈劾的總統。不過美國彈劾總統的門檻高，短時間之內川普總統大位應該還是不受影響。

(中時電子報)