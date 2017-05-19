屏東縣南門護理之家清晨大火！4名長者罹難

位於屏東縣恆春鎮草埔路的南門護理之家今晨驚傳嚴重火警。(圖取自南門護理之家Facebook)

屏東縣恆春鎮草埔路的南門護理之家，今天(19日)清晨5時許驚傳嚴重火警，而南門護理之家約有150名長者在內安養，其中有4名行動不便的長者不幸罹難，其餘長者陸續送往恆春3家醫院，目前仍在搶救中。

根據警消人員指出，獲報抵達現場時，位在起火點的房間內有4名行動不便的長者已不幸罹難，為將大量傷患送醫，警消人員已調動枋山鄉以南的所有救護車來回支援送醫，已送出超過30名的安養長者，目前仍在持續搶救。

(集團連線報導)