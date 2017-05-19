不寂寞！這國豪華監獄 專屬性愛房供洩慾

監獄配有性愛房，粉紅色牆面還配上大鏡子，讓囚犯舒適與另一半翻雲覆雨。(圖片取自每日郵報)

監獄竟有大電視可以玩暴力殺人遊戲「俠盜列車手」。(圖片取自每日郵報)

現在監獄完全打破人們的想像，中美洲宏都拉斯新蓋的豪華監獄，為了讓囚犯享受更好的待遇，竟然還特別設置「性愛房」供囚犯帶另外一半共度春宵，翻雲覆雨一番，還有大電視可以玩暴力殺人遊戲「俠盜列車手」。

這座新監獄位於塔瑪拉（Tamara），落成後已有773名幫派份子被轉入，從媒體流出的照片顯示，囚房裡不但有52吋大電視，可供囚犯玩FIFA足球、「俠盜列車手」（Grand Theft Auto）之外，還配有空調、溫馨家具、食品攪拌機，咖啡機和儲藏豐富的冰箱。

除此之外，為了怕囚犯寂寞難耐，監獄還配有性愛房，粉紅色牆壁掛上大鏡子，還有舒適空調，簡直媲美motel，讓囚犯隨時可以發洩精力。

(中時電子報)