「人生50個必遊項目」香港好好玩！遊乘小輪漫遊維港
夏天來了！正是出遊好時機！來鄰近的香港一遊吧！品美味、上太平山看夜景外，喜愛維多利亞港口的人，或許也會愛上天星小輪，因為乘小輪漫遊維港，可以真正感受維港的美。美國的《國家地理旅遊雜誌》就曾將乘搭天星小輪遊覽維港，列為「人生50個必遊項目」之一。
話說近來香港也有各種精采活動輪番上演，像是結合緊張刺激賽事和啤酒節的龍舟嘉年華（6月2-4日）派對氣氛濃厚，旅客更可透過旅行社索取免費啤酒券；集合特色美食及搖滾音樂的蘭桂坊音樂啤酒節（7月15-16日）。
在尖沙咀香港文化中心外牆上演、結合了3D投影及音樂燈光效果的大型戶外光雕匯演「閃躍維港」，以及今年首次將在中環新海濱登場、結合電子競技、美食及音樂的「香港夏日派對」（8月4-6日），一連串的「大買‧愛吃‧玩不停」夏日精彩活動，都等著高雄旅客來遊玩。
此外，香港旅遊局也推出「舊城中環」行程，並以全新旅遊別冊—《舊城中環 漫步路線指南》，引領旅客在蘊藏香港菁華的舊城中環，深度體驗最道地的風情人文特色。
穿旗袍遊老城、從李小龍、周星馳電影景點尋記憶、大牌檔美食嘗舌尖美味、巷弄好店挖寶、找舊書！到香港除了看太平山夜景、迪士尼完遊樂設施外，來「中環」走走吧！「舊城新遊」也能玩出不一樣的火花！鄰近台灣的香港就是這樣充滿魅力的一座城市！
高雄國際旅展將於5月19日登場，香港館也推出多款優惠。喜愛旅遊的民眾不妨相揪好友來趟香港之旅！墜入香港舊時光，感受電影「花樣年華」的風華。
(中時電子報)
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