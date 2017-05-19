NBA年度第一隊公布 柯瑞落選
(08:25更新 CP3無緣前三隊)NBA官方今公布2016-17賽季最佳陣容，火箭後衛哈登(James Harden)擠下勇士柯瑞(Stephen Curry)，進入年度第一隊。勇士「四巨頭」全無緣第一隊，柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)是第二隊，克雷湯普生(Klay Thompson)還掉出第三隊。
哈登得到全部100張第一隊選票，總得分達到500分；他上賽季沒進前三隊。詹姆斯(LeBron James)生涯第11次入選第一隊，追平NBA紀錄，前兩人為布萊恩(Kobe Bryant)和「郵差」卡爾馬龍(Karl Malone)。詹皇得到99張第一隊選票，總得分498分和韋斯布魯克相同。
年度第一隊：後衛火箭哈登、雷霆韋斯布魯克(Russell Westbrook)，前鋒騎士詹姆斯、馬刺里歐納德(Kawhi Leonard)，中鋒鵜鶘安東尼戴維斯(Anthony Davis)。
年度第二隊：後衛勇士柯瑞、塞爾提克艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)，前鋒公鹿阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、勇士杜蘭特，中鋒爵士戈貝爾(Rudy Gobert)。
年度第三隊：後衛巫師沃爾(John Wall)、暴龍迪羅薩(DeMar DeRozan)，前鋒勇士卓雷蒙格林(Draymond Green)、公牛吉米巴特勒(Jimmy Butler)，中鋒快艇狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)。
(中時電子報)
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