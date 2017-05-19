不顧美觀感 俄、北韓啟用新渡輪航線

2012年9月一艘停泊在海參崴的遊輪。(美聯社)

一條連接北韓羅先特別市(Rason)和俄羅斯海參崴(Vladivostok)的渡輪航線，今第一艘渡輪正式抵達海參崴。營運這艘渡輪的俄羅斯公司雖堅稱這條航線只有商業目的，但在美國呼籲其他國家抵制北韓的情況下，這條新航線的啟用特別敏感。

路透社(Reuters)報導，北韓上週日才試射一枚新型彈道飛彈，並落入靠近俄羅斯東岸的海域中，但這條連結海參崴和羅先特別市Rajin港、每周出發的渡輪航線還是正式啟用。有些專家認為，這顯示北韓試圖和俄羅斯政府加深關係，以防遭到其最親近的盟友中國背棄。

營運這個渡輪的俄羅斯公司表示，其目標客群是想要跨海造訪海參崴的中國旅客。中國在日本海沒有港口，因此若要走海路前往海參崴，最快的方式就是從北韓搭渡輪到海參崴。這家俄羅斯渡輪公司Investstroytrest的副處長Mikhail Khmel堅稱，該公司沒有獲得任何國家補助、介入和幫助。

一艘掛著北韓旗幟的船隻Mangyongbong雖然在海參崴停靠，但俄羅斯官員因安全理由不讓記者靠近碼頭，路透社電視台找到3名船上乘客，他們表示都是中國旅行社的代表，其中一人用手機拍下了船上的匾額，並表示上面的文字寫著北韓前領導人金日成的名字。

美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)最近呼籲各國對北韓實施制裁，並且重審他們和北韓的關係，企圖施壓要北韓停止發展武器。

北韓人在海外最大的社群聚落就是在俄羅斯，尤其是在海參崴，許多北韓人在當地工作並寄錢回家。雖然到目前為止北韓和俄羅斯之間的關係沒有明顯加深，但是俄羅斯政府對北韓的態度一向比其他國家來的緩和。俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)上周在北京公開反對北韓核武計畫，但表示世界各國應該因此和北韓對話，而不是採取威脅的態度。

(中時電子報)