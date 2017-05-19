5月19日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●司改會決議廢《刑法》239條 通姦除罪化 配偶不能只告小三

爭論超過20年的通姦除罪化有重大進展！司改國是會議第5分組認為，家庭、親屬、性別平等法規已趨完善，通姦罪存在正當性已屬薄弱，更造成性侵被害人擔憂挨告妨害家庭而不敢提告，昨無異議通過通姦除罪化，決議廢除刑法239條通姦罪。與會委員、律師賴芳玉感慨說，希望修法後「不要再有下一個房思琪」。

●高雄人倫悲劇 老哥失控斬首精障妹 照顧她30多年 我真的累了…

人倫悲劇！54歲林姓男子照顧精神障礙妹妹30多年，18日上午因妹妹就醫問題，兩人發生爭執，哥哥竟拿菜刀當街砍下妹妹頭顱，事後林男精神恍惚，先在胞妹遺體旁清洗凶刀，接著待在家，等趕來的警方逮捕，被依殺人罪嫌移送法辦。高雄地檢署檢察官完成相驗並訊問被告後，晚間以被告涉犯殺人罪嫌重大，向法院聲押獲准。

●吳敦義：閣揆任內 拚出耀眼經濟

國民黨主席選舉明投票，參選的前副總統吳敦義接受本報專訪，談到從政之路表示，一開始就是故總統蔣經國的提攜。雖然不認為自己是所謂的「吹台青」，但如果比政績，他自信滿滿地拿出行政院長任內的經濟成長率與國民所得，「我應該是經國學校的學生」！

重點要聞

●可惡 原料過期３年 竟辯「不小心」蝦味先 全面下架

國民零食崩壞！有46年歷史的「蝦味先」竟使用3年前的過期原料生產製造！高雄市衛生局前天配合食藥署及雄檢前往生產「蝦味先」的裕榮食品大寮工廠稽查，查獲業者使用逾期無水檸檬酸、柴魚粉，製作泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒及蜜烤魷魚4種口味蝦味先，還用逾期紅麴代工生產發芽大豆養生粉，估計製造的「蝦味先」已售254萬包，不法獲利3700萬元。衛生局昨勒令裕榮停工，裕榮發聲明表示包括沒出問題的原味和辣味蝦味先等所有產品，全面下架回收，接受退費。

●特別檢察官 查川普「通俄門」

美國川普政府深陷「通俄門」的風暴危機擴大，司法部前天宣布任命聯邦調查局（FBI）前局長穆勒為特別檢察官，徹查俄羅斯介入去年總統大選的疑點。川普當天堅稱調查將證明其清白，昨再批這是美國史上最大規模政治獵巫。美國輿論甚至大膽預測，這將是川普面臨彈劾的起步。

●「好累」兄當街斬首精障妹

高雄發生兄殺妹驚悚人倫悲劇！一名男子三十年來長期照顧有精神疾病的妹妹，昨因轉診問題與妹妹發生爭執，哥哥一時情緒失控，竟持菜刀衝出屋外狂砍妹妹頸部，導致妹妹身首分離，慘死路邊，民眾看到這駭人場面，驚嚇報警。警方趕抵逮捕身上殘留血跡的哥哥，哥哥坦承長期照顧妹妹，「覺得好累」。晚間羈押獲准。

重點要聞

●川普身陷「通俄門」案 美設特檢徹查

美國司法部副部長羅森斯坦十七日宣布，任命聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長穆勒擔任特別檢察官（special counsel），負責監督ＦＢＩ調查俄羅斯政府是否干預二○一六年美國總統大選；此舉勢將加速「通俄門」的調查進程，對美國總統川普形成壓力。

●懸缺近7月 吳釗燮掌總統府秘書長

懸缺近七個月的總統府秘書長，昨天塵埃落定。總統府宣布，現任國家安全會議秘書長吳釗燮出任總統府秘書長，現任國安會首席諮詢委員嚴德發接任國安會秘書長，兩項人事令下周生效。

●保障受教權…偏鄉師擬綁6年才可調職

為了保障偏鄉地區學生的受教權益，行政院院會昨天通過「偏遠地區學校教育發展條例」草案。規定被分發到偏鄉學校服務的公費生、以及因偏鄉學校甄選取得教職者，需服務六年才能申請調校。

重點要聞

●蝦味先原料過期3年 裕榮停工停業

高雄市衛生局接獲民眾檢舉，昨天會同食藥署及檢調人員一起前往突擊稽查裕榮食品公司的大寮廠區，發現裕榮用過期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」四種蝦味先，以及一款「發芽大豆養生粉（紅麴）」，其中柴魚精粉過期近三年、紅麴粉過期八天、無水檸檬酸則過期十一個月，當下就封存約二三七一公斤產品和原料，初估已賣出兩百五十餘萬包，獲利三千七百五十萬元，昨晚並勒令裕榮暫時停業。

●執法硬漢穆勒 曾賭官位擋布希監聽

七十二歲的美國前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長穆勒獲任命為特別檢察官，值此「通俄門」危機恐令川普的美國總統寶座不保之際，過去在眾所矚目的政府調查案中仍能堅持獨立辦案的穆勒，被譽為一位執法硬漢、法律人中的法律人，敢對總統說不的他，這次接下新挑戰。

●我世衛行動團 將向WHO遞抗議函

我國沒有收到世界衛生大會（ＷＨＡ）邀請函，衛福部長陳時中明天凌晨仍將率領「世衛行動團」前往瑞士日內瓦；陳時中昨在行前記者會表示，世衛行動團除將在日內瓦舉行國際記者會，也將以書面方式向世界衛生組織（ＷＨＯ）提出抗議。

(中時電子報)