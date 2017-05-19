美味之旅》國宴主廚領軍 逛北市菜市場！嘗金賞滷肉飯
台灣拚觀光！要用「創新」來取勝！別以為菜市場只是婆媽買菜好地方，對許多人而言，菜市場可是「挖寶」好所在！美味一籮筐、買到最新鮮蔬果、魚肉，還能和攤商「博感情」成為好朋友！
許多人出國旅遊都會走訪當地傳統市場，透過市場讓旅人更加貼近當地生活，然而卻忽略在臺灣其實就有許多優質的在地傳統市場值得一遊。今年6月份臺北傳統市場節推出「台北市場好味行」系列活動：包括3場次不同主題-「天下第一市」、「滷香愛饕客」、「文青輕旅行」的傳統市場小旅行。
邀請民眾以不一樣的角度，來體驗身邊最常見到的傳統市場，另外結合線上APP活動，提供超過3000項的市場好康禮給民眾兌換，最後更安排了2場次的國宴主廚帶你逛市場，讓最在地的廚師，帶領大家看見最道地的傳統市場。
台北傳統市場界最高榮譽「天下第一攤」金賞得主終於揭曉了，今年包括22處市場共107家市場攤商一同角逐最終13座金賞頭銜名額，於18日辦理2017天下第一攤頒獎典禮，並於6月份推出「臺北市場好味行」系列活動，邀請民眾免費暢遊臺北傳統市場，還可以輕鬆滑手機拿超過3000份市場好康禮。
除推出菜市場小旅行外，今年天下第一攤分為經典滷肉飯鑑賞、創新行銷類、生鮮百雜貨類及熟食/飲食類共四大類，經過專家現地評選及祕密客評選兩階段評比，共產生13座金賞得主。
獲獎名單包括「經典滷肉飯鑑賞」：西湖市場-兩丿嘉義雞肉飯、東門市場-東門城滷肉飯及安東市場-馬師原創料理；「創新行銷類」：南門市場-快車肉乾、華山市場-飛鼠文化工作室、大直市場-雞寶黃金雞專賣店；「生鮮百雜貨類」：南門市場-澎湖號盧記水產、大直市場-小農市集、士東市場-四行倉庫糧食商行；在「熟食/飲食類」競爭較為激烈，最終有四家平分出線為：大直市場-鼎A9台灣肉類食品名產、大直市場-五記沙魚烟、北投市場-鼎利滷味及華山市場-松鼠Bonbon。
今年度天下第一攤主題選為「經典滷肉飯鑑賞」，本次獲得金賞的東門市場-東門城滷肉飯傳承三代的老滷汁，入口即化的肉丁加上軟硬適中的米飯，讓評審直呼這碗國民小吃不簡單。
西湖市場-兩丿嘉義雞肉飯，使用手切豬頸肉熬煮，再搭配醃瓜跟滷蛋，全部只需要45元，評審選為小資族的最佳選擇；安東市場-馬師原創料理推出滿足口慾又能兼顧健康的日式紅麴滷肉飯，則是讓怕胖的女性也能安心大口食用
另外食安議題再起，今年度評審特別關注食材來源以及商品保存環境，許多參賽攤商展現對消費者的關心，生鮮百雜貨類首次獲得金賞的南門市場-澎湖號盧記水產的魚貨皆來自產地直送，並在生鮮食物上的保存採用冰櫃形式，評審表示其方式兼具衛生與美觀的設計，堪稱攤商之典範。
而同樣首次獲得熟食/飲食類金賞的北投市場-鼎利滷味採用不加防腐劑的黑豆蔭油，搭配多種中藥秘方將豬腱滷出甘甜清香，老闆對食材新鮮度的堅持深受評審肯定。
呷好倒相報！歡迎大家來報名菜市場之旅！乘坐捷運、Youbike走訪北市特色菜市場！品嚐美味小吃、和攤商交朋友！台灣之美，處處有驚奇！等待我們實地走訪去發現！
(中時電子報)
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