美味之旅》國宴主廚領軍 逛北市菜市場！嘗金賞滷肉飯

逛北市菜市場旅遊起跑囉！「東門市場」裡有各式美食、雜貨，可說是台北人記憶中的好味道！（林宜靜 攝）

台灣拚觀光！要用「創新」來取勝！別以為菜市場只是婆媽買菜好地方，對許多人而言，菜市場可是「挖寶」好所在！美味一籮筐、買到最新鮮蔬果、魚肉，還能和攤商「博感情」成為好朋友！

「東門市場」內的香Q有勁的米粉湯搭上一盤黑白切，就能吃得美味又滿足。（林宜靜 攝）

許多人出國旅遊都會走訪當地傳統市場，透過市場讓旅人更加貼近當地生活，然而卻忽略在臺灣其實就有許多優質的在地傳統市場值得一遊。今年6月份臺北傳統市場節推出「台北市場好味行」系列活動：包括3場次不同主題-「天下第一市」、「滷香愛饕客」、「文青輕旅行」的傳統市場小旅行。

邀請民眾以不一樣的角度，來體驗身邊最常見到的傳統市場，另外結合線上APP活動，提供超過3000項的市場好康禮給民眾兌換，最後更安排了2場次的國宴主廚帶你逛市場，讓最在地的廚師，帶領大家看見最道地的傳統市場。

2017天下第一攤經典滷肉飯鑑賞由西湖市場兩丿嘉義雞肉飯（左一）、東門市場東門城滷肉飯（左二）及安東市場馬師原創料理（左三）獲得金賞。（台北市市場處提供）

台北傳統市場界最高榮譽「天下第一攤」金賞得主終於揭曉了，今年包括22處市場共107家市場攤商一同角逐最終13座金賞頭銜名額，於18日辦理2017天下第一攤頒獎典禮，並於6月份推出「臺北市場好味行」系列活動，邀請民眾免費暢遊臺北傳統市場，還可以輕鬆滑手機拿超過3000份市場好康禮。

除推出菜市場小旅行外，今年天下第一攤分為經典滷肉飯鑑賞、創新行銷類、生鮮百雜貨類及熟食/飲食類共四大類，經過專家現地評選及祕密客評選兩階段評比，共產生13座金賞得主。

大直市場小農市集強調食材皆來自於有機農場，獲得生鮮百雜貨類金賞。（台北市市場處提供）

獲獎名單包括「經典滷肉飯鑑賞」：西湖市場-兩丿嘉義雞肉飯、東門市場-東門城滷肉飯及安東市場-馬師原創料理；「創新行銷類」：南門市場-快車肉乾、華山市場-飛鼠文化工作室、大直市場-雞寶黃金雞專賣店；「生鮮百雜貨類」：南門市場-澎湖號盧記水產、大直市場-小農市集、士東市場-四行倉庫糧食商行；在「熟食/飲食類」競爭較為激烈，最終有四家平分出線為：大直市場-鼎A9台灣肉類食品名產、大直市場-五記沙魚烟、北投市場-鼎利滷味及華山市場-松鼠Bonbon。

美味滷肉飯料理，讓人忍不注食指大動。（林宜靜 攝）

今年度天下第一攤主題選為「經典滷肉飯鑑賞」，本次獲得金賞的東門市場-東門城滷肉飯傳承三代的老滷汁，入口即化的肉丁加上軟硬適中的米飯，讓評審直呼這碗國民小吃不簡單。

台北市菜市場好料多！美味滷味配飯最好吃。（林宜靜 攝）

西湖市場-兩丿嘉義雞肉飯，使用手切豬頸肉熬煮，再搭配醃瓜跟滷蛋，全部只需要45元，評審選為小資族的最佳選擇；安東市場-馬師原創料理推出滿足口慾又能兼顧健康的日式紅麴滷肉飯，則是讓怕胖的女性也能安心大口食用

台北市政府副秘書長李文英、台北市議員郭昭巖、台北市政府產業發展局副局長王三中、台北市市場處處長許玄謀及台北市公有零售市場攤商聯合權益促進會理事長林天來與13間天下第一攤金賞得主合影。（台北市市場處提供）

另外食安議題再起，今年度評審特別關注食材來源以及商品保存環境，許多參賽攤商展現對消費者的關心，生鮮百雜貨類首次獲得金賞的南門市場-澎湖號盧記水產的魚貨皆來自產地直送，並在生鮮食物上的保存採用冰櫃形式，評審表示其方式兼具衛生與美觀的設計，堪稱攤商之典範。

而同樣首次獲得熟食/飲食類金賞的北投市場-鼎利滷味採用不加防腐劑的黑豆蔭油，搭配多種中藥秘方將豬腱滷出甘甜清香，老闆對食材新鮮度的堅持深受評審肯定。

呷好倒相報！歡迎大家來報名菜市場之旅！乘坐捷運、Youbike走訪北市特色菜市場！品嚐美味小吃、和攤商交朋友！台灣之美，處處有驚奇！等待我們實地走訪去發現！

(中時電子報)