日本公主下嫁平民 這些皇室待遇都沒了

真子公主。(美聯社)

日本明仁天皇第一個孫女即天皇次子文仁親王的長女真子公主日前傳出喜訊，25歲的真子公主將下嫁平民，意味著婚後的真子公主即將失去皇族身分，而

真子公主將失去什麼皇室待遇呢？

根據BBC中文網報導，真子公主日前宣布將與奧野綜合法律事務所上班的大學同學小室圭訂婚，婚後的真子公主將與他的姑姑清子公主一樣，必須放棄皇族身分，並冠上夫姓，除此之外還有許多皇室待遇也一併取消，以下以清子公主下嫁平民後將被取消的皇室禮遇為例。

1.禮金

依據1947年制定的《皇室典範》，皇室公主結婚後，將放棄皇室身分，獲得皇家結婚贈金，並自動降為平民。以清子於2005年11月15日下嫁後放棄皇室身份為例，獲得1.5億日元的皇家禮金。另據《皇室典範》，每個單獨立戶的皇家男性成員還享有被稱為，「皇族費」的專項補貼。

2.收入

清子公主畢業後轉到山階鳥類研究所任職研究助手；1998年轉為正式研究員。後來參與出版《日本動物大百科》，在當中撰寫了「普通翠鳥」一節，成為史上 第一個得到報酬的內親王。

3.改名

清子公主與夫婿黑田慶樹結婚後辦理入籍，紀宮清子就成為黑田清子成為平民。

4.繳稅和選舉權

成為平民後的清子公主除了有選舉權與被選舉權外，同時一樣需要繳稅，以及享有醫療福利。另外，根據《皇室典範》相關規定，皇室成員不具有選舉和被選舉權，也無需納稅，不受日本的戶籍法律管理。

5.警衛安全

之前公主的安全，都由特殊的皇家員警負責，變為平民之後，便與普通老百姓一樣，警衛安全歸由日本警視廳警衛承擔，警視廳將繼續派便衣警員保護她。

6.搬家

清子婚後暫住租借的房子，之後便搬進新購的住宅大廈，宮內廳人員到她與夫婿租借房子所在地區公所替她申報戶口以及辦理結婚之申報。

7.生活

放下皇室身份做平民主婦，清子公主自己上超市、做飯、做家務等等，而清子在婚前就考取了駕照，因為結婚之後，就沒有專門的司機了。雖然從公主變為平民，任何事都要親力親為，但清子顯然很享受這樣的生活。

(中時電子報)