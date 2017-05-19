腹瀉就吃正露丸？４大腸胃症狀救急法

腹瀉就吃正露丸？４大腸胃症狀救急法報你知！（圖／康健雜誌提供）

又見黑心商人竄改標籤，販賣過期藥品！新北市衛生局16日查獲546箱過期藥品，其中包括極品正露丸、極東正露丸2項產品，全台立即下架，衛福部食藥署呼籲民眾，有買到的民眾請立即停止使用。

「正露丸」是家家戶戶都有的居家常備藥，腹瀉時第一個就想到它。但其實腸胃出現症狀時，不一定要用藥！

一、當你症狀是：胃酸過多、灼熱感、胃悶痛

■適合用藥：制酸劑

就是俗稱的「胃藥」，包括胃片及胃乳。主要成分是鋁、鎂、鈉或鈣的氫氧化物，可以中和胃酸。

■專業提醒：

1.飯後半小時至一小時內服用，效果最好。

2.大部份的胃片必須嚼碎後配開水服用，胃乳必須於使用前搖晃均勻。

3.長期服用含鎂制酸劑可能造成腹瀉，含鋁制酸劑則可能造成便秘，有腹瀉或便秘情況者，應告知醫師或藥師，避免服用加重症狀的成分。建議購買同時含鋁和鎂的制酸劑，可以互相抵銷副作用。

4. 林口長庚醫院肝膽胃腸科講師級主治醫師陳益程提醒，服用制酸劑時不要同時喝含檸檬酸的飲料，例如：汽水，否則會增加鋁的吸收。

5.制酸劑會影響某些藥品的吸收，例如：強心劑、某些抗生素（如：四環黴素）、鐵劑及某些抗潰瘍藥，如果無法避免一起服用，建議間隔2個小時以後再服用制酸劑。

6.胃酸過多的人應該避免吃太多甜食，因為甜食會刺激胃酸的分泌。

7.長期的胃痛可能是嚴重疾病（例如：胃癌）的警訊，應該就醫找出真正的病因。長庚醫院藥劑部的《制酸劑藥品使用須知》提醒，服用一週以上症狀仍然沒有改善，就要看醫生。

■專業小偏方

吃藥怕傷胃，或是感覺到胃酸過多所造成的不適時，先別急著吃胃藥，可以吃一些鹼性的食品，例如：蘇打餅乾，就可能達到舒緩的效果。

二、當你症狀是：吃太飽、脹氣

■適合用藥：消化整腸藥

標榜治療消化不良的消化整腸藥，大部份是含有消化酵素或是乳酸菌的成分。消化酵素可以加強澱粉、蛋白質及脂肪的消化功能。乳酸菌可以建立腸道內的正常菌落，讓好菌多、壞菌少，幫助消化。

■專業提醒

1.台大藥學系專任教師陳燕惠提醒，消化酵素容易引起過敏，過敏體質者要謹慎使用。

2.陳益程表示，消化酵素在熱或酸中活性會減弱，所以不要以熱開水或熱茶服用。

3.「臨床上使用消化酵素或乳酸菌的機率不高，」國泰醫院胃腸科主治醫師劉禎炅指出，因為一般成年人的消化不良問題，可以藉由改變飲食習慣而獲得改善。

4.不要購買含有Cisapride成分的藥品，因為它會引起嚴重心律不整的副作用，再加上和許多藥品有交互作用的禁忌，衛生署已在2004年11月公告廢止含此成分藥物的許可證。

■專業小偏方

建議可以多喝普洱茶、或仙楂加鳥梅，幫助去油脂。

「內關穴」有助消脹氣，緩和緊張

「內關穴」有助消脹氣，緩和緊張（圖／康健雜誌提供）

●手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上2寸（約三手指寬）處

●按3秒後停，可連續按壓6次。

三、當你症狀是：急性腹瀉

■適合用藥：止瀉藥

主要作用在於改善腸胃的過度蠕動、幫助水分吸收或減少水分電解質的流失。

■專業提醒

陳燕惠不建議直接服用止瀉藥或抗生素，「腹瀉的治療著重在水分及電解質的補充，」止瀉藥只是輔助性的治療，況且造成腹瀉的原因很多種，不同成因應有不同的治療方法。

而且，一般的腹瀉會自行痊癒，劉禎炅表示，腸道黏膜大約3天就可以恢復。

陳益程認為「單純食物所引起的腹瀉，可以吃止瀉藥暫時緩解症狀，」但若是症狀一直無法改善，或是出現血便、高燒不退的現象，必須就醫。

■專業小偏方

有腹瀉症狀時，可以喝加開水稀釋一半的運動飲料補充水分和電解質，「不要直接喝運動飲料，」長庚醫院急診醫學科主治醫師陳冠甫強調，否則濃度過高的電解質，可能加重腹瀉的症狀。

四、當你症狀是：便祕

■適合用藥：瀉藥

瀉藥的種類很多種，以膨脹性瀉劑的安全性較高，成分包括車前子、洋菜、植物膠等纖維質。其他還有潤滑性、鹽類、刺激性、高滲透壓性及濕潤性的瀉劑。

■專業提醒

1.「多纖、多喝水、多運動、固定的排便時間，」劉禎炅提出預防便秘的原則，「不要等到有便意了才去解，」應該利用起床及三餐飯後的「胃結腸反射」，培養固定的排便時間。更不要有便意了還忍住不理，拖得愈久糞便就會變得愈乾。

2.只要無任何不適，排便的頻率從1天3次到3天1次都是正常的。

3.有便秘的症狀時，應該先調整飲食習慣及生活作息，如果非藥物的方法達不到效果，才考慮在醫師或藥師的指示下使用瀉藥。

4.陳燕惠強調服用膨脹性瀉劑仍然要攝取足夠的水分，否則不僅效果不佳，還可能引起食道或腸道的阻塞。

至於有長期消化系統病史的民眾，可以在過年前向胃腸科或家醫科醫師諮詢，準備一些相關的處方用藥。

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(中時電子報)