蝦味先不法 檢舉獎金最高達1.2億元
賣了46年的國民零食蝦味先，竟也使用過期原料，讓眾多愛好者驚訝崩潰。蝦味先遭到稽查，是因有人檢舉，而根據「窩裡反條款」，檢舉者最高可拿到1.2億元檢舉獎金。
2013年全台爆發食安危機，各縣市政府因此訂定食安檢舉獎勵辦法，鼓勵知情者「告密」，也就是俗稱的「窩裡反條款」。《蘋果》報導，蝦味先遭查出使用逾期原料，根據《高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法》，檢舉獎金是實收罰鍰60%，若業者遭罰最高2億元，檢舉人可獲1.2億元。不過此案檢舉人未表明身分，且罰多少尚未確定，獎金數字也未定。
高巿府衛生局15日通報高雄地檢署，指大寮區生產蝦味先的裕榮食品公司，遭檢舉廠區很亂、有老鼠，甚至連原料也可能有問題，檢方擔心問題原料被吃下肚有害健康，短短3天發動搜索。
雄檢17日指揮搜索裕榮食品，發現旗下的「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」與「發芽大豆養生粉（紅麴）」5項產品竟使用過期1至3年原料，其中，柴魚粉逾期近3年，共被製成250萬包出貨。高雄地檢署17日指揮搜索，但裕榮食品公司竟辯稱「不小心」，檢方將釐清是否有欺騙消費者的詐欺犯意。
衛生局強調，依食品安全衛生管理法第15條規定，可罰6萬元以上2億元以下罰鍰。
(中時電子報)
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