滿意度低怪人民？羅智強酸蔡不會開船嫌溪灣
總統蔡英文執政屆滿週年，各式施政民調紛紛出爐，蔡英文施政滿意度屢創新低。蔡英文昨日表示「滿意度低是因為人民沒有耐性，他們希望政府能做得快一點，更認真一點」。對此，總統府前副秘書長羅智強批評蔡英文「袂曉駛船，嫌溪彎」。
歐洲在台商務協會昨晚舉行「歐洲日晚宴」，蔡英文應邀出席。蔡英文表示台灣的經濟表現有關的數字都在進步、改善，其中一個例外就是她的滿意度，「因為人們沒有耐心」，他們希望政府能做得快一點，更認真一點，「這也是我們要做的，我們希望能和你們一起努力」。
對此，羅智強則在臉書表示，蔡英文上台才一年，各家民調，蔡英文滿意度均大崩盤，蔡英文總結的原因竟是怪人民沒耐心。羅智強諷刺表示對蔡大小姐的景仰，有如滔滔江水，連綿不絕，更有如黃河氾濫，一發不可收拾。厲害厲害，佩服佩服。
羅智強說以蔡英文這種不説不錯、每説必錯的神奇本領。「我看蔡總統乾脆學元旦躲起來免了祝詞，這次520也不用發表什麼就職周年演講了。」
網友表示「她的思維真的是奇葩。出席人數多7%可以爽成說自己受歡迎。」、「過慣優沃生活的千金，只允許牠質疑他人，怎會容忍別人指責？」、「人民不是沒耐心，正確的是：人民無法感受到他們所要追求的基本思想，所以產生民心思變」、「所謂最會溝通，就是大家閉嘴聽她一人演說」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「傲慢」、「把百姓搞瘋了，還嫌人家沒耐性？」、「人掌大權後，與謙卑就越來越遠」。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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