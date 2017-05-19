瓦城時時香RICE BAR 為何一天翻桌5次

〈時時香 RICE BAR〉菜單最大的特色是：菜菜皆有下飯，圖為濃油赤醬的〈阿婆紅燒肉〉。（圖／姚舜攝）

〈時時香RICE BAR〉有〈紅油耳絲〉、〈湘式剁板腐竹〉等各式作功精緻的小菜，一律60元。（圖／姚舜攝）

瓦城「時時香」的「霸王甘蔗蝦」，蝦漿滿滿包覆在甘蔗上，氣勢很澎湃。(圖／姚舜攝)

〈厚煎菜脯蛋〉的厚度足足有2公分厚，且圓滾滾、胖嘟嘟的造型，必吸引不少吃客拍照打卡上傳。（圖／姚舜攝）

用時尚小銅鍋盛裝的〈煸椒炒牛肉〉，可直接配飯，也可以用生菜葉包捲了吃，享受「一菜兩吃」的食趣。（圖／姚舜攝）

〈3．5杯雞〉較傳統〈三杯雞〉多出的那「0．5杯」，是現淋的特調花雕酒，故味道更香。（圖／姚舜攝）

〈時時香 RICE BAR〉每餐期必同時供應用陶缽盛裝的3種美味米飯，只要45元即可無限享用。（圖／姚舜攝）

開在台中新光三越9樓的瓦城跨菜系中餐新品牌〈時時香RICE BAR〉，店裝時尚現代，可在舒適氛圍中愉悅用餐。（圖／姚舜攝）

中餐市場胃納就是比西餐或日本料理大，瓦城泰統餐飲集團旗下第6個餐飲品牌〈時時香 RICE BAR〉，以「跨菜系中式料理」切入市場，除將中餐各菜系中好吃、下飯的菜全都網羅菜單中，每個餐期更炊煮出3種美味米飯讓客人一價吃到飽，以凸顯米食在中餐的重要性，並藉多樣美味米飯傳揚米食文化，進而希望食客一吃就「飯癮」。

「沒有三兩三，怎敢上梁山」，〈時時香 RICE BAR〉在台中新光三越9樓開設的首店，自今年元月25日起開賣至今，平均每天翻桌率高達4至5次，並曾創下一個餐期有140人候位紀錄，證明以純青東方爐炒廚藝成功發展連鎖的瓦城泰統集團廚藝團隊，不只擅長烹調理泰國菜與湘菜，如今演繹川味〈麻婆豆腐〉、紅浙味〈阿婆紅燒肉〉，或是台味〈菜脯蛋〉，也都有板有眼、絲毫不含糊。

一直都想去試試瓦城〈時時香RICE BAR〉，但一方面它開在台中，另一方面這餐廳開賣至今跟我的工作一樣「沒閒下來過」，故對該品牌印象只能在「聽說很厲害」與「望圖解饞」階段。日前終於有點空，特排時間前往〈時時香RICE BAR〉品香嘗鮮，心得是瓦城不愧是觀光餐飲股的「獲利王」，即便是以中產階級與常民家庭客為主要客層的品牌，門市裝潢、菜單菜式，乃至餐具器皿都頗有講究且面面俱到，無怪乎瓦城每醞釀一新品牌，都要花掉較長時間。

我的〈時時香RICE BAR第一次試吃經驗〉，發現瓦城的第6個品牌有幾大特色：

1、什麼好吃就賣什麼／〈時時香〉沒被菜系框架限制，菜單基本設計概念就是「什麼菜好吃就賣什麼菜」，故江浙、閩台、川味等各菜系中好吃的庶民菜、家菜，都被羅列菜單中以味媚人。

2、菜菜開胃下飯／〈時時香〉的菜不標榜什麼頂級珍稀的華侈食材，而希望以「味道」取勝，菜單上各菜式的味道皆很濃郁香醇，不少都帶有醬汁，如是的菜餚上桌即飄香，且道道皆很下飯。如果是一個人前往消費，老實說，點個60元小菜再加個熱菜，即可飽餐一頓啦。

3、傳統中有創新／在傳統常民美食中加入新元素，以增加口感或味覺體驗，讓食客嘗出新食趣。如〈阿婆紅燒肉〉實源於江浙的〈外婆紅燒肉〉，〈時時香〉廚藝團隊在這老菜中另外加了滷蛋、花生與豆干一起滷煮，所有食材吸飽了醬汁，單是這一份，就可扒好幾碗飯了。

又例如〈煸椒炒牛肉〉，這形色乍看似泰菜中〈打拋豬肉〉的菜餚，主要用煸香的辣椒丁與柔嫩的牛肉末合炒，用了時尚小銅鍋盛裝出菜，除可直接配飯，也可以用隨菜所附生菜葉包捲吃食，「一菜兩吃」，享受多元美味。

4、菜菜有「記憶點」／在人人都可以是「公民記者」的年代，洞悉「食代趨勢」的瓦城為〈時時香〉研發設計的菜餚，多數都刻意「埋伏」了可被拍照或分享的「獨家特色記憶點」。

例如〈無敵豆酥嫩魚〉刻意將豆酥份量增加了一倍，並滿滿覆蓋在鮮嫩滑腴的鱈魚上，非常開胃下飯。如又〈厚煎菜脯蛋〉，除了正圓形胖嘟嘟的造型很討喜，超過2公分的厚度，很 容易被網友討論。而那〈3.5杯雞〉則是在傳統〈三杯雞〉外，多了一小杯的特調花雕酒增香，美味讓人留下印象。至於將大量蝦醬包裹在甘蔗外層再捲上酥皮裹炸的〈霸王甘蔗蝦〉，單是看眼前的「壯觀」，就已半飽啦。

5、美味米飯吃到飽／精選的〈越光米飯〉，米粒圓潤飽滿，煮後富含光澤，粒粒可口。高纖營養的三色地瓜飯〈金玉滿堂〉，色澤美麗，略帶栗子香氣，優雅悅目。而以「穀類紅寶石」之稱藜麥與飯同烹〈健康紅藜麥〉，清香且具高營養價值。3種美味米飯，客人皆可自由挑選，以一口價45元無限享用。對大胃王而言，非常實惠。

6、空間舒適時尚、餐具器皿有巧思／以店中店型式開在台中新光三越的〈時時香〉，裝潢設計時尚現代，讓中式家常菜餐廳不再只是「吊著白色日光燈的地方」。同時〈時時香〉的餐具器皿與菜餚容器多經挑選，用了西方容器盛裝中式菜餚，使餐桌不單調、呆板，用餐更增食趣。

誰會想到多提供幾種「飯」讓客人選呢？誰又會想到一個價格讓客人「米飯吃到飽」呢？在中餐市場，平均客單價大約落在600元左右的〈時時香 RICE BAR〉概念很新，卻也已通過市場考驗。瓦城董事長徐承義說，〈時時香 RICE BAR〉今年下半就要北上在台北信義區開第二家店，台北人不久就可吃到他們家的菜餚，以及耐人尋味的飄香米飯了。

(工商)