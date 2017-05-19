不滿醫生自稱遭誤解 紀曉君轟：公道自在人心
歌手紀曉君和老公孫庭浩育有女兒「波妞」，未料女兒久燒不退，讓兩人急忙帶去台北就醫，診斷後發現化膿的中耳炎是最大病因，讓她怒火中燒怒控誤診，對此醫師在臉書反控「沒有提問」，這讓紀曉君氣到直呼「公道自在人心」。
紀曉君還原事件經過，從頭到尾都不想傷害任何人，因此都沒指名道姓，只是單純將「事實」陳述一遍，未料醫生竟跳出來反控夫妻倆沒有問病情，這點讓她著實吃驚，因為當下醫生診斷後表示無大礙，才讓夫妻倆放下心中大石，未料到台北就醫時才知道是中耳炎，這讓身為母親的她勢必焦急萬分，畢竟不管什麼職業，只要回到家裡就會關心孩子，丈夫，這是身為母親的天職，也願意為措辭太重這點道歉，不過反被指稱「公眾人物言詞不當」，這讓紀曉君氣到反擊「你要把事情鬧大我無話可說，你覺得你問心無愧你沒錯，那就麻煩繼續做你自己，而我繼續做我波妞的媽媽」，並揚言不再回應相關事情。
為此引發無端風波，讓紀曉君愧疚表示，原本只是在臉書心情抒發，卻換來這麼大的風波，對於造成大家困擾深感抱歉，最後仍不忘再三強調「公道自在人心」。
(中時電子報)
關鍵字：紀曉君
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