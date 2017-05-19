網譏「什麼鬼？」 陸沒名網紅奇裝異服走坎城紅毯

大陸被說是「網紅」的徐大寶（左）與藍燕以詭異禮服踩上紅毯。（圖／翻攝on.cc）

今年范冰冰升格成為坎城影展評審之一，加上她的打扮收斂不少，讓不少網友有些失望。不過紅毯上還是來了不少「網紅」，一位穿著大陸國旗緊身禮服的女子踏上紅毯後，一票大陸媒體卻沒人能認得，加上她品味獨特，網友嘲諷「這是什麼鬼？」

今年坎城影展范冰冰以水藍色禮服加上典雅的短髮亮相，儘管被說老了點，但還是不少網友的女神！其他包含李宇春、楊子姍以及楊紫瓊等人也都現身坎城影展。不過一位穿著大陸國旗禮服的網紅現身紅毯時，不少人則是一頭霧水，最後還是靠著大陸網友分析，才確定她是網紅「徐大寶」，還有網友嗆「這樣亂改五星旗恐怕違法。」

至於另一位讓人不敢恭維的裝扮，則是曾演出《3D肉蒲團》的女星藍燕，她以一身黑白詭異服裝登場，不僅背後有「刺」，頭上還戴著黑紗，一出場就衰成「負平王」！

(中時電子報)