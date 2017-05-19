川普陷「通俄門」BBC：普丁調侃美國樂不可支？

俄國總統普丁十七日嘲笑美國對川普與俄國外交官「洩密」一事，「根本就是政治上的精神分裂」。（圖／取自美聯社）

川普深陷通俄門風暴。(圖片取自美聯社)

美國總統川普因為深陷「通俄門」，又開除FBI局長柯米，引發彈劾危機。儘管川普與俄羅斯外長拉夫羅夫會面鬧得滿城風雨一身腥，但俄羅斯總統普丁卻似乎對此樂不可支，甚至在莫斯科的一場活動上，當著拉夫羅夫的面調侃他與美國，普丁說他得公開訓斥拉夫羅夫竟然沒有把這些情報分享給他或俄羅斯情報機關。

媒體報導，川普總統上周在白宮接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）時，將有關打擊伊斯蘭國（IS）的機密情資洩漏給俄外長。最近川普團隊、包括已辭職的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），被爆在去年川普競選總統的7個月內，與俄羅斯官員及與克里姆林宮有關係人士，以電話或電郵祕密至少聯絡18次。川普可能成為繼強森、尼克森與柯林頓後，美國史上第4位面臨彈劾的總統。

對於川普正身陷「通俄門」中，《BBC》報導俄國總統普丁對此似乎顯得樂不可支，在莫斯科的一場活動上，普丁當著拉夫羅夫的面調侃他與美國。普丁說他得公開訓斥拉夫羅夫，回來後竟然沒有把這些情報分享給他或俄羅斯情報機關，看來他得處罰拉夫羅夫。普丁還說，若美國想要，他也樂意提供拉夫羅夫與川普會面的逐字稿紀錄。普丁的行為被評論，只是又一次政治調侃美國，並在美國身上插一刀。

(中時電子報)