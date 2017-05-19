盤點蔡英文執政一年政績。(擷取自反蔡英文聯盟臉書)

明天520是總統蔡英文執政滿一年的日子，「反蔡英文聯盟」臉書粉絲頁統整蔡英文執政一年政績大盤點！

● 長照政策

因應高齡社會來臨，總統蔡英文曾表示政府推動長照2.0計劃目標，建構「找得到、看得到、用得到、付得起」的長期照顧服務。長照2.0今年上路，但許多民間機構表示，長照人力跟不上腳步，若再不吸引年輕人力，長照服務將陷入危機。

● 食安政策

政府放寬茶葉使用「氟派瑞」農藥標準，在民眾反彈後，政策大轉彎，新制暫緩實施。另外，蔡政府不要核四，卻打算開放核食，民眾質疑這說得通嗎？

環保署日前預告修正「毒性化學物質管理法」，將把鄰苯二甲酸二戊酯等17項塑化劑在內的91項第四類毒性化學物質，正名改稱為「關注化學物質」，民眾大反彈後，環保署政策也轉彎，「去毒」後又回歸「毒化物」。

● 年金改革

蔡英文總統曾表示公教及勞工的年金改革迫在眉睫，強調「現在不做，馬上就會後悔」，引發監督年金改革聯盟等團體不滿發動包圍立法院行動，痛批蔡英文違背信賴原則大砍年金，總統蔡英文則親上火線回應，強調不能任以暴力拖延改革腳步，對於脫序行為，要求警方務必法辦。

● 財政改革

行政院前瞻基礎建設計畫，今年3月由總統蔡英文指示、行政院長林全宣布，將舉債8800億編列特別預算，擴大台灣基礎建設投資，分為「軌道」、「水環境建設」、「城鄉」、「數位」、「綠能」五項，但前瞻遭質疑是獨厚綠營執政縣市，藍營痛批這根本是「灑錢綁樁計畫」。

● 勞動政策

總統蔡英文任用表姊林美珠任勞動部長，卻在「蝶戀花」事件質詢時說出「手握方向盤才算工時」等經典語錄。另外，一例一休新制上路後，引發各界爭議，萬物齊漲帶來的生活衝擊，讓許多百姓苦不堪。

● 青年政策

蔡英文總統去年520就職演說，曾對民眾承諾，要以「青年好政」充實青年權利、保障勞動尊嚴、支持成家創業，為青年朋友撕下魯蛇（loser）標籤。但台少盟與關注世代聯盟募集2100位青年主考官，為政府打期中考分數，蔡政府僅得到45.49分。

● 住宅及不動產

眼看台灣房價越來越高，高房價成民怨之首，蔡政府卻以「不危及國安」下同意過戶，放行44位大陸富豪買房。

● 外交政策

美國總統川普表示和習近平關係好，不想給他添麻煩，因此不會再接蔡英文電話。另外，台灣無法出席今年世界衛生大會WHA。

● 兩岸政策

蔡政府不承認「九二共識」之下，引發大陸不滿，切斷與台灣正式的溝通管道，大陸關係急遽惡化，除了陸客不來外，陸委會與海基會等高層人員也無法赴大陸，與大陸的經濟相關協商也完全中止。

(中時電子報)