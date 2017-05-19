NBA》不爽落選 唐斯：不被尊重並非新鮮事
隨著NBA年度陣容公布，自然幾家歡樂幾家愁，其中最不爽的球星，當屬新「狼王」灰狼中鋒唐斯，眼見自己無奈高票落選，唐斯先在推特貼上「已睡」符號，接著又寫，「對我來說，不被尊重並非什麼新鮮事！」
唐斯的落選頗出意料之外，因為他本季場均25.1分、12.3籃板、2.7助攻與1.3火鍋，更是史上首位可以拿下2000分、1000籃板與100顆三分球的球員，如此全面的數據表現，竟然還跟年度陣容擦身而過，當然引發他的嚴重不滿。
唐斯最後在票選當中拿到50分，僅比入選年度第三隊的快艇中鋒狄安卓喬丹差了4分，也成為沒入選年度陣容球員之中票選得分最高的球星，只能說他是遺珠之憾，就連勇士「四巨頭」沒人入選年度第一隊也引發不少爭議。
不過這或許也算灰狼的「福氣」，因為別忘了，這才是唐斯打NBA的第2個球季，如今確定無緣年度陣容，勢必帶給唐斯相當大的成長動力，也許已可期待唐斯下個球季再次進化，拿到比起本季更加驚人的長人數據。
(中時電子報)
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